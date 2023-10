Theo thông tin từ báo Pháp luật Việt Nam, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP. Đà Nẵng đang truy nã đối với Lê Tấn Dũng (tên thường gọi là Dũng Vui) về hành vi "Giết người". Dũng là đối tượng đặc biệt nguy hiểm, có nhiều tiền án tiền sự về các hành vi trộm cắp tài sản, cướp giật tài sản, cố ý gây thương tích và giết người.

Uyên kể lại sự việc trên với những người bạn đi cùng. Nghe vậy, Tú bực tức nên nói những người bạn của mình đi về trước, còn mình ở lại tính tiền. Lê Tấn Dũng đến quán vào ngồi uống bia cùng với Tú.

Đối tượng bị truy nã Lê Tấn Dũng - Ảnh: Pháp luật Việt Nam

Tú kể chuyện Nhi - bạn mình vừa bị nhìn lén trong nhà vệ sinh cho Dũng nghe. Sau đó, giữa Tú, Dũng, và anh Nhân có ném chai bia, ly bia về phía nhau nhưng không trúng ai. Tú tiếp tục tiến đến gây sự thì anh Nhân bỏ chạy về phía đường Lý Thái Tông. Ngay lập tức, Tú điều khiển máy đuổi theo, lấy hung khí là 2 cây dao tự chế rồi tiếp tục điều khiển xe máy truy tìm anh Nhân.

Khoảng 0h15 ngày 20/7/2020, khi đến ngã tư đường Lý Thái Tông và Dũng Sĩ Thanh Khê (quận Thanh Khê), Tú và Dũng thấy anh Trung và anh Nhân đang ngồi hút thuốc trên vỉa hè nên rượt đuổi. Dũng đuổi đánh Trung, còn Tú truy sát anh Nhân và đã chém 1 nhát trúng vào đùi phải nạn nhân. Khi anh Nhân ngã xuống, Tú tiếp tục chém nhát thứ 2 vào bắp chân trái, khiến anh Nhân tử vong tại chỗ. Gây án xong, Tú và Dũng bỏ trốn, anh Nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong.

Được sự vận động của công an và gia đình, đến 13h50 ngày 20/7/2020, Tú ra đầu thú. Ngày 24/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đặng Anh Tú và Lê Tấn Dũng về về tội Giết người, đồng thời bắt giữ Tú.

Ngày 11/3/2021, Tòa án Nhân dân TP Đà Nẵng mở phiên xét xử và tuyên phạt bị cáo Đặng Anh Tú 20 năm tù về tội Giết người. Gia đình Tú cũng đã bồi thường số tiền 460 triệu đồng cho gia đình bị hại.

Riêng bị can Lê Tấn Dũng sau khi thực hiện hành vi phạm tội đã bỏ trốn, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định truy nã đặc biệt và tách vụ án để xử lý sau. Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng khuyến cáo, bất kỳ người nào phát hiện đối tượng truy nã Lê Tấn Dũng, liên hệ ngay cơ quan Công an hoặc chính quyền địa phương nơi gần nhất. Nếu người nào có hành vi "che giấu tội phạm" và "không tố giác tội phạm" sẽ bị xử lý theo pháp luật. Mọi thông tin tố giác đối tượng truy nã sẽ được bảo mật. Cơ quan công an có thưởng cho người cung cấp thông tin chính xác về đối tượng.