TP.HCM điều chỉnh lại việc kiểm soát đi lại đúng tinh thần nghị quyết 128, không gây khó cho người dân và doanh nghiệp

Xã hội 20/10/2021 13:34

Theo Chủ tịch UBND TP.HCM cho hay, lãnh đạo TP.HCM đã giao các sở, ngành ngồi lại bàn và đề xuất phương án kiểm soát đi lại đúng tinh thần nghị quyết 128 của Chính phủ, không gây khó cho người dân, doanh nghiệp.

Trao đổi với Tuổi trẻ, bên lề kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV sáng 20/10, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi - trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM cho biết về việc kiểm soát đi lại tại TP.HCM thời gian tới.

Trả lời về việc phản ảnh việc lực lượng CSGT vẫn kiểm tra giấy xét nghiệm âm tính COVID-19 tất cả người ngồi trên xe khi vào TP.HCM tại trạm thu phí Long Phước (TP. Thủ Đức), ông Mãi cho biết, tại buổi sơ kết kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM 9 tháng đầu năm ngày 19/10, lãnh đạo thành phố đã có đề nghị các ngành y tế, giao thông, công an phối hợp bàn và đề xuất phương án kiểm soát dịch đúng tinh thần nghị quyết 128 của Chính phủ.

Theo đó, các cơ quan phải đưa ra giải pháp kiểm soát vừa đảm bảo phòng, chống dịch nhưng không gây khó khăn cho doanh nghiệp, người dân.

Bên cạnh, phương án kiểm soát và việc có cho kinh doanh hàng ăn uống tại chỗ hay không sẽ được bàn bạc và quyết định sớm trong thời gian tới.

Trong hướng dẫn tạm của Bộ Y tế về việc xét nghiệm (cụ thể hóa nghị quyết 128 của Chính phủ) cho thấy, các nhóm đối tượng nêu trên chưa thuộc trong diện phải làm xét nghiệm khi di chuyển, do đó việc phải có giấy xét nghiệm âm tính là điều không cần thiết (từ vùng nguy cơ thấp vào vùng nguy cơ cao). 

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Người dân chờ khai báo y tế, kiểm tra giấy xét nghiệm và thẻ xanh tại chốt cửa ngõ trạm thu phí Long Phước chiều 19/10 - Ảnh: Tuổi trẻ

Việc xét nghiệm chỉ thực hiện theo địa bàn nguy cơ và nhóm nguy cơ với các trường hợp có một trong các biểu hiện triệu chứng sốt, ho, mệt mỏi, đau họng, mất vị giác và khứu giác, khó thở…

Không chỉ định xét nghiệm với việc đi lại của người dân; chỉ thực hiện xét nghiệm trường hợp đến từ địa bàn có dịch ở cấp độ 4 hoặc cách ly y tế vùng (phong tỏa) và các trường hợp nghi ngờ hoặc có chỉ định điều tra dịch tễ đến từ địa bàn có dịch ở cấp độ 3.

Với người đã tiêm đủ liều vắc xin và người đã khỏi bệnh (F0): chỉ xét nghiệm khi có yêu cầu điều tra dịch tễ, trường hợp cách ly y tế hoặc theo dõi y tế và đến từ địa bàn có dịch ở cấp độ 4 hoặc cách ly y tế vùng (phong tỏa).

 

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