TP.HCM: Người dân chưa được tiêm hoặc đã tới hạn tiêm mũi 2 có thể chủ động đăng ký tiêm vắc xin COVID-19

Xã hội 20/10/2021 10:29

Người chưa tiêm vắc xin phòng Covid-19 hoặc đã tới hẹn tiêm mũi 2 có thể đăng ký tiêm vắc xin qua đầu số 8066.

Ngày 19/10/2021, Sở Y tế TP.HCM đã ban hành công văn khẩn số 7676/SYT-NVY gửi đến Ủy ban Nhân dân thành phố Thủ Đức và quận huyện, về việc tăng cường tiêm vét vắc xin phòng COVID-19 cho tất cả người dân từ 18 tuổi trở lên.

Theo đó, trong thời gian tới, nhằm thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố về việc tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho tất cả người dân từ 18 tuổi trở lên cư trú trên địa bàn thành phố chưa tiêm mũi 1 hoặc mũi 2 (khi đã đến hạn), các địa phương cần truyền thông rộng rãi bằng nhiều hình thức để tất cả trường hợp này có thể dễ dàng tiếp cận điếm tiêm theo kế hoạch của địa phương để được tiêm chủng; đảm bảo người dân được tiêm chủng đúng lịch, đủ liều và an toàn trong công tác phòng, chống dịch bệnh.
Các địa phương sẽ căn cứ danh sách người dân trên địa bàn đã tiêm mũi 1 trên hệ thống tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19, chủ động thực hiện mời người dân đã đến hạn tiêm mũi 2 đến điểm tiêm theo kế hoạch của địa phương.

tp.hcm
Ảnh minh họa: Internet

Trước đó, theo công văn 7620/SYT-NVY, các địa phương đã khẩn trương rà soát lại danh sách người trên 18 tuổi đang cư trú trên địa bàn, thống kê báo cáo các số liệu về số người đã tiêm mũi 1, số người đã tiêm mũi 2, số người chưa tiêm mũi 2. Đặc biệt trong nhóm chưa tiêm mũi 2 sẽ làm rõ số lượng người đã đến hạn cũng như các lý do mà họ chưa được tiêm như: đã nhiễm COVID-19 nên phải hoãn tiêm, không còn ở nơi cư trú, đã tiêm nơi khác…
Trường hợp người dân không có giấy chứng nhận đã tiêm mũi 1 do thất lạc hoặc chưa được cấp thì địa phương hướng dẫn người dân có thể cung cấp các thông tin về việc đã tiêm vắc xin mũi 1 hoặc ký bản cam kết về việc đã tiêm mũi 1. Điểm tiêm phải có trách nhiệm cập nhật hoặc điểu chỉnh lại thông tin trên Hệ thống và thực tiêm theo quy định.
Bên cạnh đó, người dân có thể đăng ký tiêm vắc xin qua đầu số 8066. Những người chưa tiêm vắc xin phòng COVID-19 mũi 1, tiếp tục đăng ký tiêm vắc xin phòng COVID-19 qua đầu số 8066 tổng đài 8066 theo cú pháp MUI1 HoTen NamSinh QuanHuyen để đăng ký tiêm vắc-xin mũi 1.

Những người chưa tiêm vắc xin phòng COVID-19 mũi 2, đăng ký tiêm vắc xin phòng COVID-19 qua đầu số 8066 theo cú pháp MUI2 HoTen NamSinh QuanHuyen PhuongXa. Thời gian bắt đầu nhận tin nhắn từ 12h00, thứ 4, ngày 20/10/2021.

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