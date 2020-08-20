TP.HCM: Đi nhậu về xảy ra cãi vã, chồng bị vợ cũ cùng con trai siết cổ tử vong

Xã hội 20/08/2020 10:27

Người chồng bị vợ cũ và con trai 17 tuổi dùng dây thun siết cổ tử vong. Hiện hai mẹ con đang bị cơ quan công an tạm giữ hình sự.

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đang điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của một người đàn ông trên địa bàn xã Thái Mỹ, huyện Củ Chi.

Theo thông tin đăng tải trên Công Lý, ông Huỳnh Văn Q. (48 tuổi, ngụ xã Thái Mỹ) và bà Trương Thị Bình (43 tuổi) từng là vợ chồng, có 2 con chung. Năm 2019, cả hai ly hôn nhưng vẫn sống chung nhà ở xã Thái Mỹ và thường xuyên xảy ra cãi vã.

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Con trai cùng mẹ siết cổ cha tử vong - Ảnh minh họa: Internet

Tối 14/8, ông Q. đi nhậu về và xảy ra cãi vã với bà Bình. Lời qua tiếng lại, bà Bình quật ngã ông Q. xuống đất ở khu vực nhà bếp rồi dùng dây thun siết cổ chồng cũ. Người con trai thứ (17 tuổi) được cho là đã giữ tay cha cho mẹ gây án. Hậu quả, ông Q. tử vong.

Hiện Công an TP.HCM đang tạm giữ hình sự mẹ con bà Bình để điều tra làm rõ.

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