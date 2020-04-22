Hiện cơ quan công an tỉnh Vĩnh Long vẫn đang tiếp tục điều tra vụ người dân phát hiện thi thể trôi sông tại huyện Tam Bình.

Mới đây, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án giết người xảy ra tại xã Song Phú, huyện Tam Bình. Theo thông tin trên Zing, trước đó vào trưa 5/2, người dân trong khu vực phát hiện một thi thể trôi sông nên trình báo sự việc đến cơ quan công an. Ngay khi nhận được tin, chính quyền địa phương nhanh chóng có mặt để khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Hiện cơ quan công an đang xác định nhân thân của thi thể trôi sông có hình xăm tại Vĩnh Long - Ảnh: Internet Kết quả khám nghiệm ban đầu cho thấy, nạn nhân khoảng 35 - 40 tuổi, cao 1,5m, tóc đen cắt ngắn, trên người mặc áo thun ngắn tay màu xanh đen, quần ngắn màu đỏ. Thi thể đang trong quá trình phân hủy, trên người nạn nhân cũng không có giấy tờ tùy thân. Ngoài ra, khi kiểm tra vùng lưng nạn nhân, công an phát hiện có hình xăm đại bàng, hai bàn chân nhỏ giống như bị dị tật. Cũng theo nguồn tin trên, nạn nhân tử vong do chèn ép khí quản, nghi bị siết cổ dẫn đến tử vong, sau đó thi thể bị ném xuống sông. Hiện cơ quan công an vẫn đang tiếp tục điều tra vụ án mạng nghiêm trọng này.

Mới đây, tại TP. HCM, người dân cũng vừa phát hiện một thi thể trong bao tải nằm ven đường. Cụ thể, vào khoảng 23 giờ 30 phút ngày 13/4, nam nhân viên Công ty Dịch vụ Công ích quận Gò Vấp trong lúc đi thu gom rác trên đường Phan Văn Trị thì phát hiện một bao tải màu xanh bên lề đường. Mở ra kiểm tra, người này phát hiện bên trong có một thi thể nên trình báo sự việc đến cơ quan công an. Nơi người dân phát hiện thi thể ông Cường - Ảnh: Internet Khi khám nghiệm hiện trường, cơ quan công an tìm thấy một lá đơn xin việc bên trong bao tải kèm thông tin: “Chú Cường, nhà gần nhà thờ Nghĩa Hòa, phường 6, quận Tân Bình”. Nhờ đó, cơ quan công an đã xác định được danh tính nạn nhân. Bên cạnh đó, kết quả khám nghiệm cho thấy khi được phát hiện thi thể nạn nhân chưa phân hủy, mặc quần short màu kem, trên mặt có vết máu khô. Nạn nhân được xác định là ông Đinh Quốc Cường (sinh năm 1972, ngụ phường 6, quận Tân Bình). Theo lời khai ban đầu của những người có liên quan, nạn nhân tử vong do bị điện giật. Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra, làm rõ.

Vụ phát hiện thi thể trong bao tải tại TP. HCM: Hé lộ lời khai bất ngờ của những người liên quan Liên quan đến vụ việc phát hiện thi thể trong bao tải tại TP. HCM, cơ quan công an đã tiến hành lấy lời khai những người có liên quan.

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