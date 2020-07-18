Công an quận Bình Thạnh (TP.HCM) đang điều tra nghi án cháu 'ngáo đá' siết cổ bà nội đang bị bệnh tử vong.

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đang điều tra làm rõ nghi án cháu siết cổ bà nội tử vong xảy ra ở quận Bình Thạnh.

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng 16/7, cơ quan công an nhận tin báo về án mạng nghiêm trọng xảy ra trên đường Điện Biên Phủ, quận Bình Thạnh nên nhanh chóng có mặt tại hiện trường điều tra vụ việc.

Nạn nhân là bà Th. (62 tuổi), sống cùng hai cháu nội là C. (31 tuổi) và H. (28 tuổi). Phát hiện hai cháu nội nạn nhân có biểu hiện phê ma túy nên công an đã đưa về trụ sở làm việc.

Theo thông tin trên Tuổi Trẻ, bước đầu cháu bà Th. khai do bà nội bị bệnh nên đã chữa bệnh cho bà bằng cách dùng chổi đánh bà, dùng áo mưa trùm đầu bà, siết cổ bà… Hậu quả, bà Th. tử vong thương tâm.

Gia đình tổ chức mai táng cho cụ bà xấu số - Ảnh: Tuổi Trẻ

Hiện gia đình đang tổ chức mai táng cho nạn nhân. Hàng xóm cho biết bà Th. bị bệnh lâu ngày, khó đi lại nên thường nằm ở nhà.

Hai cháu nội của nạn nhân ít giao tiếp với hàng xóm, không ai biết họ làm nghề gì. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra xử lý theo quy định pháp luật.

Cuối năm 2019, tại Cần Thơ cũng xảy ra trường hợp cháu giết bà khiến dư luận xã hội phẫn nộ. Chiều 29/12, Đỗ Văn Khá (24 tuổi, ngụ ấp Nhơn Bình A, xã Nhơn Ái, huyện Phong Điền) hỏi xin bà nội 5 triệu đồng để tiêu xài cá nhân.

Sau khi bà nội nói không có tiền, Khá đi ra phía sau nhà bếp lấy một cây dao chém vào vùng cổ bà nội. Nạn nhân ngã xuống đất nằm bất động và máu chảy nhiều máu. Khá kéo thi thể ra phía sau đẩy xuống mương nước, sau đó ném con dao xuống sông phi tang. Công an TP. Cần Thơ đã bắt giam Đỗ Văn Khá để điều tra về hành vi giết người.

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