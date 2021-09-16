TP.HCM: Công sở sẽ áp dụng thẻ xanh, thẻ vàng Covid cho cán bộ, công nhân viên hoạt động bình thường sau 15/1/2022

Theo đó, Sở Nội vụ đề xuất thực hiện thay đổi phương thức làm việc theo các giai đoạn. Cụ thể:

Theo thông tin của tiền Phong, ngày 15/9, ông Huỳnh Thanh Nhân - Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM đã ký Tờ trình gửi UBND thành phố về thay đổi phương thức làm việc của các cơ quan, đơn vị nhà nước phù hợp với các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn.

Các đơn vị chỉ bố trí cán bộ công chức, việc chức, người lao động phù hợp và đã đươc tiêm đủ 2 mũi vắc xin ngừa COVID-19 làm việc trực tiếp tại trụ sở. TPHCM tiếp tục tạm ngưng tiếp nhận, giải quyết trực tiếp thủ tục hành chính tại cơ quan, đơn vị, chỉ tiếp nhận thủ tục hành chính công trực tuyến mức độ 4 (trả kết quả qua mạng).

Giai đoạn từ ngày 16/9 đến hết ngày 30/9, các cơ quan đơn vị nhà nước chỉ bố trí tối đa 1/4 tổng số cán bộ công chức viên chức người lao động trực thuộc cơ quan đơn v ị. Trường hợp cần bố trí nhiều hơn số lượng quy định, các đơn vị phải báo cáo nhu cầu với Sở Nội vụ.

Đối với các cơ quan, đơn vị có trụ sở tại quận 7, huyện Cần Giờ, Củ Chi, Khu công nghệ cao, khuyến khích ưu tiên thủ tục hành chính công mức độ 3, 4 và thực hiện trả kết quả thủ tục qua dịch vụ bưu chính, hạn chế tối đa tiếp xúc trực tiếp.

Các đơn vị chủ động mở rộng lĩnh vực, số lượng thủ tục hành chính, hình thức tiếp nhận, xử lý, trả kết quả phù hợp với công tác phòng chống dịch.

Các cá nhân, đại diện tổ chức đến trực tiếp trụ sở yêu cầu giải quyết thủ tục đã được tiêm 2 mũi vắc xin ngừa COVID-19. Trường hợp chưa tiêm đủ 2 mũi phải có kết quả xét ngiệm âm tính tại cơ sở y tế có thẩm quyền.

Riêng lực lượng vũ trang, ngành y tế TPHCM phải đảm bảo 100% quân số để thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19.

Sở Nội vụ đề xuất UBND TP.HCM tiếp tục giao Công an TP.HCM cấp giấy đi đường (hoặc mã QR) cho các cán bộ công chức, viên chức, người lao động theo danh sách đề nghị của các cơ quan, đơn vị.

Phòng Tiếp nhận giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính 'một cửa' thuộc UBND TP. Thủ Đức - Ảnh: Tiền Phong

Giai đoạn 1 (từ ngày 1/10 đến hết 31/10), các cơ quan đơn vị chỉ được bố trí tối đa 1/3 tổng số cán bộ công chức, viên chức người lao động (đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin hoặc được cấp thẻ xanh) làm việc tại trụ sở cơ quan, đơn vị. Các cơ quan đơn vị có nhu cầu bố trí nhiều hơn phải được UBND TPHCM chấp thuận bằng văn bản.

Các cơ quan, đơn vị tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính phải tuân thủ tuyệt đối quy tắc 5K của Bộ Y tế. Trường hợp các thủ tục đã được cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, các cơ quan đơn vị phối hợp với các đơn vị bưu chính công ích tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính.

Các cơ quan, đơn vị có trụ sở tại các địa phương đã được cơ quan có thẩm quyền công bố kiểm soát được dịch COVID-19, khuyến khích sử dụng dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3, 4 và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính.

Các đơn vị chủ động mở rộng lĩnh vực, số lượng thủ tục hành chính, hình thức tiếp nhận, xử lý và trả kết quả phù hợp với yêu cầu công tac phòng chống dịch.

Giai đoạn 2 (từ ngày 1/11 đến hết ngày 15/1/2022), các cơ quan đơn vị chỉ được bố trí tối đa 1/2 tổng số cán bộ công chức, viên chức, người lao động. Người đươc bố trí đã được cấp thẻ xanh làm việc trực tiếp tại trụ sở.

Các đơn vị có nhu cầu bố trí nhiều hơn phải được UBND TPHCM chấp thuận bằng văn bản. Riêng lực lượng vũ trang, ngành y tế đảm bảo quân số phù hợp để thực hiện công tác phòng chống dịch

Giai đoạn này, TPHCM khuyến khích ưu tiên cá nhân, tổ chức sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và tiếp nhận, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính nhằm hạn chế tối đa tiếp xúc trực tiếp.

Giai đoạn 3 (sau ngày 15/1/2022), các cơ quan đơn vị bố trí toàn bộ cán bộ công chức, viên chức, người lao động đã được cấp thẻ xanh COVID, thẻ vàng COVID (có kết quả xét nghiệm âm tính) làm việc tại trụ sở cơ quan, đơn vị theo quy định bình thường mới.

Trong giai đoạn 3, việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính đối với cá nhân, tổ chức theo quy định. TPHCM tiếp tục khuyến khích, ưu tiên cá nhân, tổ chức sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và tiếp nhận, trả kết quả thông qua dịch vụ bưu chính.