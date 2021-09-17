TP.HCM: Công an công bố 17 nhóm đối tượng không cần giấy đi đường, trong đó có giáo viên, nhân viên bưu cục

Trong đó, đáng chú ý, Công an TP.HCM đã bổ sung nhiều nhóm đối tượng được lưu thông không cần giấy đi đường. Trong đó, nhân viên, người lao động tại một số đơn vị được di chuyển để đổi ca làm việc hàng tuần.

Theo báo Lao động đưa tin, tại cuộc họp báo chiều 16/9, Thượng tá Lê Mạnh Hà - Phó phòng Tham mưu Công an TP.HCM cho biết, theo kế hoạch giãn cách từ ngày 16/9 đến ngày 30/9, Công an TP.HCM đã quy định một số biện pháp kiểm soát đối với lực lượng lưu thông trên đường.

1. Người đi tiêm vaccine COVID-19 có tin nhắn nhắc hoặc giấy mời, kèm giấy tờ tùy thân ; người dân đến cơ quan chính quyền cấp xã hoặc cơ quan y tế để xin giấy xác nhận; đại diện các cơ quan, doanh nghiệp đi nộp, nhận, đổi giấy đi đường; người đi làm CCCD có mang theo hồ sơ xin cấp giấy đi đường.

2. Người có vé máy bay di chuyển ra sân bay.

3. Lực lượng y tế có thẻ y tế, thẻ sinh viên ngành Y hoặc giấy đi đường do thủ trưởng đơn vị cấp; nhân viên nhà thuốc có giấy tờ chứng minh chuyên môn dược và chứng minh về nơi làm việc.

4. Người đi xét nghiệm COVID, có giấy tờ chứng minh thuộc các trường hợp chuẩn bị đi du học, có vé máy bay đi nước ngoài và đi các tỉnh khác cần xét nghiệm âm tính COVID-19, tài xế xe ô tô đi xét nghiệm để làm giấy tờ xin cấp mã QR đối với xe chở hàng thuộc diện được phép hoạt động.

5. Các cá nhân, phương tiện chở oxy, thuốc men, vật tư thiết bị y tế phục vụ phòng chống dịch bệnh COVID-19, khi có các giấy tờ chứng minh, như: giấy đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận chuyên môn, hợp đồng vận chuyển hàng hóa...

6. Nhân viên vận chuyển gas có giấy bán hàng thể hiện địa chỉ giao hàng và địa chỉ cửa hàng.

7. Nhân viên vệ sinh môi trường và nhân viên vệ sinh môi trường thu gom rác dân lập được phép di chuyển khi mặc áo phản quang của nhân viên môi trường và có giấy tờ chứng minh về địa điểm thu gom rác phù hợp với nơi ở và tuyến đường di chuyển.

8. Người có quan hệ với bệnh nhân đang điều trị tại các bệnh viện khi có cơ sở chứng minh quan hệ với bệnh nhân; di chuyển phù hợp tuyến đường từ nhà đến bệnh viện.

9. Thành viên tổ bay các hãng hàng không (phi công, tiếp viên..) khi mặc đồng phục, đeo thẻ ngành của hãng và có lịch bay cụ thể của Cảng vụ hàng không Miền Nam, được phép di chuyển từ nhà đến nơi làm việc và ngược lại tại thời điểm có chuyến bay.

10. Các phi công thực hiện chuyến bay huấn luyện, kiểm tra định kỳ tại 3 trung tâm huấn luyện khi mặc đồng phục, đeo thẻ ngành của hãng hàng không và có lịch huấn luyện cụ thể của Cảng vụ hàng không Miền Nam, được phép di chuyển từ nhà đến nơi huấn luyện và ngược lại trước thời điểm vào ca huấn luyện 60 phút và sau thời gian kết thúc huấn luyện 60 phút.

11. Nhân viên các đơn vị cung cấp dịch vụ hàng không đang thực hiện làm việc "3 tại chỗ" tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, được phép di chuyển thay ca làm việc thời gian lưu thông từ 12h đến 14h hàng ngày.

12. Người thân đi chăm sóc cha mẹ già đang ở một mình, bệnh nhân COVID-19 cách ly tại nhà một mình, khi di chuyển cần có giấy xác nhận của UBND xã phường hoặc cơ quan y tế.

13. Luật sư tham gia tố tụng được lưu thông khi có thông báo yêu cầu, giấy triệu tập của các cơ quan tố tụng, khi lưu thông phải có các yếu tố nhận diện là thẻ luật sư trùng với giấy tờ.

14. Cán bộ, công nhân viên, người lao động ngành tài chính ngân hàng, chứng khoán được lưu thông đổi ca làm việc hàng tuần, thời gian di chuyển từ 16h30 đến 18h thứ sáu và 6h30 đến 8h thứ hai. Nhân viên doanh nghiệp xăng dầu, gas được lưu thông đổi ca làm việc từ 13h đến 15h ngày chủ nhật hàng tuần. Người lao động thuộc các doanh nghiệp Nhà nước được lưu thông đổi ca làm việc thời gian từ 15h đến 17h thứ bảy và 6h đến 7h30 thứ hai hàng tuần.

15. Đối với công nhân làm việc tại các Khu chế xuất, Khu công nghiệp, Khu công nghệ cao: Phải nghỉ việc về nhà khi nhà máy ngưng hoạt động; người lao động đến nhà máy đổi ca làm việc (thời gian đổi ca không dưới 7 ngày/1 lần) hoặc người lao động đến làm việc tại công ty, nhà máy mở cửa hoạt động được phép lưu thông thời gian lưu thông từ 9h đến 11h hoặc từ 14h đến 16h.

Trong đó, công nhân lưu thông từ nhà máy, công ty đến nơi cư trú; thuộc nhân viên công ty, doanh nghiệp được Ban quản lý Khu chế xuất, Khu công nghiệp, Khu công nghệ cao xác nhận và ghi rõ thời gian lưu thông như trên; có xét nghiệm âm tính ra trong thời gian 5 ngày.

16. Nhân viên bưu cục, giáo viên vận chuyển sách đến nhà dân cho các em học sinh không cần giấy đi đường khi mặc đồng phục ngành, đeo thẻ ngành có sách hoặc lịch, danh sách địa điểm giao sách.

17. Giảng viên, giáo viên các trường học lưu thông đến trường hoặc điểm dạy học trực tuyến được lưu thông phù hợp với lịch dạy học trực tuyến khi mang thẻ ngành, có lịch giảng dạy được Ban giám hiệu nhà trường ký duyệt