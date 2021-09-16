Chiến thắng Covid-19, cụ bà 110 tuổi nhiều bệnh nền tại TP.HCM khiến dân mạng nể phục

Xã hội 16/09/2021 22:23

Chiều 15/9, gia đình Hoàng Hữu Minh (sinh năm 1987, ngụ quận Bình Tân, TP.HCM) đón cụ bà Phạm Thị Tính từ bệnh viện về nhà sau 9 ngày điều trị Covid-19.

Theo Zing News, cụ Tính 110 tuổi, là F0 cao tuổi nhất được chữa trị thành công tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định. Các thành viên trong gia đình đều rất phấn khởi và hân hoan khi chứng kiến người bà, người mẹ chiến thắng Covid-19 một cách ngoạn mục.

Người nhà cho biết bà lây virus từ người nhà, có triệu chứng ho, khó thở và chỉ số SpO2 hạ thấp. Được biết, bà còn có nhiều bệnh nền như bệnh tim, huyết áp cao, viêm gan, thận, dạ dày… Do lo ngại bà trở nặng và rơi vào tình huống nguy hiểm, gia đình đưa bà nhập viện cấp cứu.

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Cụ Tính bên cạnh con cháu và được đón về nhà - Ảnh: Zing News

Không có người thân bên cạnh lúc trong bệnh viện, cụ bà khá hoảng sợ và nhiều lần bỏ ăn. Mỗi ngày, người nhà đều phải nhờ nhân viên y tế cho phép nhờ gọi điện video để có thể nói chuyện và động viên cụ bà. Mặc dù vậy, sức khỏe bà diễn tiến tốt. Sau vài ngày nằm viện, cụ bà có thể tự ăn uống mà không cần điều dưỡng, hộ lý hỗ trợ.

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Các thành viên trong gia đình vô cùng hạnh phúc trong ngày đón cụ bà về nhà - Ảnh: Zing News

Sau 9 ngày bà nằm viện, gia đình Minh nhận được thông báo rằng bà đủ điều kiện về nhà. Ai nấy đều hạnh phúc và nhanh chóng chuẩn bị xe, đồ bảo hộ y tế để đến bệnh viện đón bà về với con cháu. Được biết, cụ bà Tính về nhà vẫn còn mệt mỏi, dự kiến 1-2 tuần sau mới có thể khỏe mạnh lại như trước đây.

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 656.129 ca nhiễm, đứng thứ 47/222 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 156/222 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 6.669 ca nhiễm).

Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay):

+ Số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 651.726 ca, trong đó có 420.777 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

+ Có 14/62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước: Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lai Châu, Hoà Bình, Yên Bái, Hà Giang, Thái Nguyên, Điện Biên, Vĩnh Phúc, Hải Phòng, Hải Dương, Hà Nam, Phú Thọ, Ninh Bình.

+ Có 04 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Thái Bình, Kon Tum, Quảng Ninh, Lào Cai.

+ 05 tỉnh, thành phố ghi nhận số mắc cao là TP. Hồ Chí Minh (320.823), Bình Dương (169.073), Đồng Nai (37.736), Long An (29.570), Tiền Giang (12.642).

Hiện tại tình hình dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, người dân nên tuân thủ quy tắc 5K để đảm bảo an toàn sức khỏe cho bản thân và cộng đồng.

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