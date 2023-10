TP.HCM ban hành quyết định hỗ trợ tiền cho trẻ em mồ côi do đại dịch COVID-19

Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam hỗ trợ 2 triệu đồng/trẻ em mồ côi do đại dịch COVID-19.

Mùa dịch, nhà nước ta luôn có những chính sách hỗ trợ dành cho bà con khó khăn làm ấm lòng nhân dân. Theo Người Lao Động, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB-XH) Đào Ngọc Dung, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban quốc gia về trẻ em, vừa ban hành Quyết định số 1013/QĐ-LĐTBXH về việc hỗ trợ hỗ trợ 2 triệu đồng/trẻ em mồ côi cha me, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn mồ côi cha hoặc mẹ do đại dịch Covid-19 trong khoảng thời gian từ ngày 27/4/2021 đến 31/12/2021. Nguồn kinh phí từ Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam.

Ảnh minh họa - Người Lao Động

Cũng theo Bộ LĐ-TB-XH, dịch Covid-19 bùng phát lần thứ 4 ở nước ta đã và đang tác động nghiêm trọng đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội và sức khỏe người dân, trong đó có trẻ em và phụ nữ đang mang thai. Theo số liệu thống kê của các địa phương, tính đến ngày 31-8 đã có 11.822 trẻ em là F0 và 27.334 trẻ em là F1.

Bên cạnh đó, dịch bệnh khiến trẻ em bị ảnh hưởng nghiêm trọng cả về thể chất lẫn tinh thần do nhiều em phải học trực tuyến dài ngày, bị suy giảm nguồn nuôi dưỡng, thậm chí nhiều trẻ em rơi vào tình trạng không có cha, mẹ hoặc người thân chăm sóc do cha, mẹ phải điều trị, cách ly hoặc tử vong do nhiễm COVID-19.

Trước đó, vào chiều ngày 7/9, báo Công An TP.HCM dẫn lời phát biểu của Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi về các gói hỗ trợ cho người dân trong mùa dịch. Cụ thể, ông Phan Văn Mãi cho biết qua chỉ đạo từng phường, xã rà soát người dân khó khăn, phát hiện có 300.000 cá nhân và 600.000 hộ bị bỏ sót với các gói hỗ trợ trước, số tiền bổ sung khoảng 1.500 tỷ đồng. Sắp tới sẽ có gói hỗ trợ mới theo hướng chi trên đầu người, với 5,3 triệu nhân khẩu dự kiến được hỗ trợ. Nếu hỗ trợ trong 2 tháng 9 và 10, TP sẽ chi khoảng 8.000 tỷ đồng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tphcm-ban-hanh-quyet-dinh-ho-tro-tien-cho-tre-em-mo-coi-do-dai-dich-covid-19-423460.html