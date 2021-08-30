Thêm 39 ca mắc COVID-19 mới ở Quảng Ngãi

Xã hội 30/08/2021 22:31

Được biết, từ ngày 26/6 đến nay, Quảng Ngãi có 629 ca mắc COVID-19, trong đó 71 ca nằm trong chùm ca bệnh liên quan đến Công ty Hoya Lens Việt Nam (63 người là nhân viên công ty và 8 F1 liên quan).

Theo Tiền Phong, tối 30/8, tỉnh Quảng Ngãi ghi nhận 39 ca COVID-19, trong đó 37 ca liên quan chùm ca bệnh ở Công ty Hoya Lens Việt Nam, chi nhánh Quảng Ngãi (tại khu công nghiệp VSIP Quảng Ngãi).

Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh ký văn bản hỏa tốc, yêu cầu Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với các địa phương rà soát toàn bộ số lượng công nhân trên địa bàn và thực hiện cách ly tập trung tất cả nhân viên, người lao động của Công ty Hoya Lens Việt Nam sáng 30/8. Đồng thời xét nghiệm sàng lọc toàn bộ người lao động của công ty này.

COVID-19
Lấy mẫu xét nghiệm cho công nhân Công ty Hoya Lens Việt Nam, chi nhánh Quảng Ngãi - Ảnh: Tiền Phong

Từ ngày 26/6 đến nay, Quảng Ngãi có 629 ca mắc COVID-19, trong đó 71 ca nằm trong chùm ca bệnh liên quan đến Công ty Hoya Lens Việt Nam (63 người là nhân viên công ty và 8 F1 liên quan).

Thông tin các ca mắc COVID-19 mới:

Tính từ 17h ngày 29/8 đến 17h ngày 30/8, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 14.224 ca nhiễm mới, trong đó 05 ca nhập cảnh và 14.219 ca ghi nhận trong nước tại Bình Dương (6.050), TP. Hồ Chí Minh (5.889), Long An (524), Đồng Nai (491), Tiền Giang (221), Khánh Hòa (126), Hà Nội (110), An Giang (90), Kiên Giang (73), Nghệ An (68), Tây Ninh (56), Đà Nẵng (54), Bình Thuận (46), Thừa Thiên Huế (40), Đồng Tháp (37), Cần Thơ (36), Trà Vinh (36), Bà Rịa - Vũng Tàu (33), Quảng Bình (30), Quảng Ngãi (30), Đắk Lắk (24), Bình Định (20), Sóc Trăng (19), Thanh Hóa (18), Bình Phước (15), Phú Yên (14), Bến Tre (11), Quảng Nam (10), Vĩnh Long (7), Ninh Thuận (7), Quảng Trị (6), Đắk Nông (5), Hà Tĩnh (4), Hậu Giang (4), Lâm Đồng (3), Bạc Liêu (3), Sơn La (2), Kon Tum (2), Hưng Yên (2), Bắc Ninh (2), Cà Mau (1) trong đó có 7.504 ca trong cộng đồng.  

Như vậy trong 24h giờ qua số ca nhiễm ghi nhận trong nước tăng 1.467 ca. Tại Bình Dương tăng 636 ca, TP. Hồ Chí Minh tăng 932 ca, Long An giảm 9 ca, Đồng Nai tăng 114 ca, Tiền Giang tăng 66 ca.

Ghi nhận thêm 984 ca nhiễm COVID-19 tại Đồng Nai, 9 bệnh nhân tử vong

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Như vậy trong đợt dịch thứ 4 lần này (từ ngày 18-6 đến nay) toàn tỉnh Đồng Nai ghi nhận tổng số ca nhiễm là 19.308, tổng số ca được điều trị khỏi là 7.146 ca.

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