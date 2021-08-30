Sau tổng tầm soát tại Nha Trang, phát hiện 36 trường hợp nhiễm COVID-19

Xã hội 30/08/2021 22:35

Kết quả, qua tầm soát đã phát hiện 36 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, với 28 trường hợp tại cộng đồng.

Theo Sức Khỏe và Đời Sống, ngoại trừ 4 xã, phường đang thực hiện cách ly y tế là Vĩnh Lương, Vĩnh Phước, Vĩnh Thọ, Vĩnh Trường và các địa bàn đang thực hiện lấy mẫu xét nghiệm theo kế hoạch của TP Nha Trang từ ngày 25 đến ngày 29/8, chiến dịch tổng tầm soát cộng đồng tại TP Nha Trang đã được tiến hành tại 23 xã phường từ 15 giờ đến nửa đêm ngày 29/8. Được biết, lực lượng làm nhiệm vụ đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm bằng phương pháp test nhanh kháng nguyên cho gần 179.000 người ở hơn 40.000 hộ.

SARS-CoV-2
Tiến hành lấy mẫu xét nghiệm cho người dân tại Tổ 1 Trường Sơn, phường Vĩnh Nguyên, TP Nha Trang - Ảnh: Sức Khỏe và Đời Sống

Theo đó, kết quả, qua tầm soát đã phát hiện 36 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, với 28 trường hợp tại cộng đồng, gồm các xã phường: Phước Đồng 7 ca, Vĩnh Hải 7 ca, Phước Hải 6 ca, Vĩnh Trung 3 ca, Vĩnh Hòa 1 ca, Vĩnh Thái 1 ca, Phước Long 1 ca, Xương Huân 1 ca và Phương Sơn 1 ca.

Với chiến dịch này cùng với kết quả thực hiện kế hoạch lấy mẫu xét nghiệm tầm soát cộng đồng của TP Nha Trang từ ngày 25 đến 29/8, thành phố đã lấy mẫu xét nghiệm cho 374.028 người, phát hiện 133 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 52 ca cộng đồng và 81 ca tại các khu phong tỏa.

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 449.489 ca nhiễm, đứng thứ 59/222 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 163/222 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 4.572 ca nhiễm).

- Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay):

+ Số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 445.291 ca, trong đó có 226.042 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

+ Có 07/62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước: Quảng Ninh, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lai Châu, Hoà Bình, Yên Bái, Hà Giang.

+ Có 05 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Thái Bình, Hải Phòng, Điện Biên, Phú Thọ, Kon Tum.

+ 05 tỉnh, thành phố ghi nhận số mắc cao là TP. Hồ Chí Minh (215.810), Bình Dương (110.258), Đồng Nai (23.132), Long An (21.457), Tiền Giang (9.438).

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Như vậy trong đợt dịch thứ 4 lần này (từ ngày 18-6 đến nay) toàn tỉnh Đồng Nai ghi nhận tổng số ca nhiễm là 19.308, tổng số ca được điều trị khỏi là 7.146 ca.

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