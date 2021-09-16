Shark Liên ngỏ ý muốn nhận nuôi 250 em nhỏ mồ côi vì dịch Covid-19 tại TP.HCM

Xã hội 16/09/2021 12:39

Shark Liên cho biết sẽ đưa các bé về chăm sóc cho đến khi thành phố hết giãn cách và các em được trở về đoàn tụ với ông bà, người thân trong gia đình.

Theo thông tin của Sức khoẻ và Đời sống, trong Hội nghị trực tuyến đánh giá và triển khai một số giải pháp bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em trong đại dịch COVID-19, ông Đặng Hoa Nam - Cục trưởng Cục Trẻ em (Bộ LĐ-TB&XH) cho biết, ghi nhận bước đầu tại TP.HCM, dịch COVID-19 đã khiến khoảng 250 trẻ em mồ côi cha, mẹ hoặc cả cha mẹ.

Xót xa cho những hoàn cảnh bé nhỏ nhưng phải chịu mồ côi cha mẹ trong đại dịch như thế này, mới đây, Shark Liên đã ngỏ ý muốn nhận nuôi, bảo trợ cho 250 em. Bà cho biết sẽ đưa các bé về chăm sóc cho đến khi thành phố hết giãn cách và các em được trở về đoàn tụ với ông bà, người thân trong gia đình.

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Shark Liên muốn nhận 250 em phải chịu cảnh mồ côi vì đại dịch Covid-19 - Ảnh: Internet

Trên trang cá nhân, Shark Liên xúc động chia sẻ: "Các con mới vài tuổi đầu đã phải chịu nỗi đau tử biệt... Nỗi đau theo năm tháng có thể nguôi ngoai trong tâm trí trẻ thơ, nhưng phần đời còn lại sẽ có một khoảng trống không gì bù đắp được. Nếu không may các con chẳng còn ai, tôi sẽ liên hệ địa phương để làm thủ tục nhận về nuôi dưỡng đến ngày khôn lớn".

Bên cạnh, "nữ cá mập" cũng kêu gọi sự ủng hộ từ các nhà hảo tâm "góp sữa" cho các trẻ mồ côi, trẻ em khó khăn trong các khu cách ly và bệnh viện dã chiến. Shark Đỗ Liên viết:

"Kêu gọi chung tay giúp đỡ các cháu nhỏ đang khát sữa giữa đại dịch và ngỏ ý nhận nuôi các em bé mồ côi chính là cách để tôi bày tỏ tấm lòng của mình, không phải ở cương vị một người làm thiện nguyện mà là ở vị trí của một người mẹ, người bà, người hiểu rõ sự thiệt thòi của những mầm non lớn lên trong điều kiện khó khăn, thiếu thốn".

Chia sẻ với Zingnews, bà khẳng định bản thân không mong thay thế được tình thương mà cha mẹ ruột dành cho các con. Tuy nhiên, bà sẽ bù đắp bằng những bữa ăn, mái nhà, giấc ngủ, cho các con đến trường lớp, tạo điều kiện tìm việc làm khi đến tuổi trưởng thành.

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