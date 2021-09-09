Theo thống kê tính đến ngày 31/8 đã có 11.822 trẻ em là F0 và 27.334 trẻ em là F1. Các em bị ảnh hưởng nghiêm trọng cả về thể chất lẫn tinh thần do nhiều em phải học trực tuyến dài ngày, bị suy giảm nguồn nuôi dưỡng, nhiều trẻ em rơi vào tình trạng không có cha, mẹ hoặc người thân thích chăm sóc do cha, mẹ hoặc chính trẻ em phải điều trị, cách ly để phòng, chống lây nhiễm COVID-19.

Theo thông tin của báo Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày 8/9, Bộ LĐ-TB&XH phối hợp với Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) đã tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai các giải pháp bảo vệ chăm sóc giáo dục trẻ em, kịp thời ngăn chặn tác động tiêu cực của đại địch COVID-19 đến trẻ em.

Theo thông tin của VnExpress, tại Hội nghị, ông Đặng Hoa Nam - Cục trưởng Cục Trẻ em, Bộ LĐ-TB&XH cho biết, TP.HCM có số ca nhiễm cao nhất khoảng 3.000 em; trong đó, gần 250 em mồ côi, cha, mẹ hoặc cả cha lẫn mẹ. Dịch đã xâm nhập vào 7 trong số 39 cơ sở nuôi dưỡng trẻ em ngoài công lập trong thành phố. Tại Hà Nội, 5% ca mắc trong tháng 7 là trẻ em từ 0 - 5 tuổi.

Tại TP.HCM và tỉnh Bình Dương, COVID-19 đã bắt đầu xâm nhập vào các cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em tập trung, nguy cơ lây lan sang nhiều em khác. Trong và sau đại dịch, tình trạng bạo lực gia đình, xâm hại tình dục trẻ em , lao động trẻ em, xâm hại trẻ em trên môi trường mạng có nguy cơ gia tăng.

Từ đó, bà Nguyễn Thị HÀ - Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH đề nghị, các địa phương cần bố trí người chăm sóc cho trẻ em là F0, F1; trẻ em phải sinh sống một mình do cha, mẹ, người thân đã nhiễm hoặc đang cách ly tập trung.

Về lâu dài, tỉnh thành cần thiết lập cơ sở bảo trợ xã hội chuyên trách tiếp nhận, chăm sóc các em. Các cấp ngành phát động ủng hộ kinh phí mua sắm máy tính, smartphone cho trẻ em thuộc hộ nghèo, cận nghèo, trẻ em xóm trọ để học trực tuyến.

Ông Trần Công Nguyên - Phó giám đốc Sở LĐ-TB&XH Đà Nẵng, nhấn mạnh vaccine vẫn là "chìa khóa" quan trọng để mở cửa trường học, dịch vụ và các hoạt động thường ngày. Hiện, Đà Nẵng đang điều trị, chăm sóc khoảng 1.000 trẻ em là F0, F1. Ông nói: "Dù cố gắng đến mấy thì khi thực hiện Chỉ thị 16, chúng ta cũng chỉ đáp ứng phần nào nhu cầu cơ bản về ăn uống cho trẻ, không thể đáp ứng hết".

Bà Nguyễn Thị Kiều Oanh, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Đồng Nai cũng đề xuất sớm tiêm vaccine cho trẻ để các em được trở lại học tập, vui chơi bình thường. Đồng Nai ghi nhận hơn 3.000 trẻ là F0, F1. Bà Oanh đề nghị các bộ ngành xem xét nguồn lực, hỗ trợ thêm phương tiện cho các em học trực tuyến.

Ông Trần Văn Hà - Phó giám đốc Sở LĐ-TB&XH Bắc Giang, nhấn mạnh cần hỗ trợ con em công nhân quanh khu công nghiệp. Nhóm này vừa gặp khó khăn về đời sống, lại có nguy cơ lây nhiễm cao. Đợt dịch bùng phát cuối tháng 5, Bắc Giang có hàng nghìn công nhân nhiễm bệnh. Nhưng may mắn tỉnh không để trẻ nào tử vong hay mồ côi vì đại dịch, ông Hà cho biết. Bắc Giang cũng chủ động chi 80.000 đồng tiền ăn mỗi ngày cho trẻ em F0; hỗ trợ thêm cho gia đình công nhân ở trọ nuôi con nhỏ, thêm đường, sữa, đồ chơi.

Em bé theo người thân rời khỏi ngõ 328 - 330 Nguyễn Trãi, ổ dịch lớn nhất phường Thanh Xuân Trung, Hà Nội đi cách ly tập trung tại KTX Đại học FPT Hòa Lạc, đêm 1/9 - Ảnh: VnExpress

Theo TS Annie Chu - Điều phối viên Nhóm Chăm sóc sức khỏe toàn dân của WHO tại Việt Nam, thực tế cho thấy trẻ em ít có nguy cơ mắc bệnh nặng và tử vong do Covid-19 so với các nhóm tuổi khác.

Tháng 7 năm nay, nhóm Cố vấn chiến lược của WHO về tiêm chủng đã kết luận vaccine Pfizer phù hợp tiêm cho trẻ từ 12 tuổi trở lên. Vì vậy, WHO khuyến nghị các nước chỉ nên xem xét dùng vaccine Pfizer cho trẻ từ 12 - 15 tuổi.

Trong khi chờ thêm dữ liệu nghiên cứu, đại diện WHO khuyến cáo người lớn nên dạy trẻ các biện pháp phòng ngừa cơ bản, như giữ khoảng cách an toàn, đeo khẩu trang đúng cách; khi hắt hơi, ho vào khăn giấy rồi bỏ đi và rửa tay lại. Ngoài ra, cha mẹ cần hướng dẫn trẻ nói với người lớn nếu có biểu hiện mệt mỏi, ốm đau.