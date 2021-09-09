Ngày đầu mở cửa hoạt động trở lại, chợ Bình Điền 'dính' ngay ca dương tính Covid-19 qua test nhanh

Xã hội 09/09/2021 08:14

Ban quản lý chợ Bình Điền chỉ cho 10 tiểu thương tham gia hoạt động để đảm bảo giãn cách. Tuy nhiên, đến khi test nhanh thì phát hiện một tiểu thương dương tính nên chỉ còn 9 người.

Theo báo Tiền Phong đưa tin, tối 8/9, đoàn công tác của Thành ủy TP.HCM do ông Nguyễn Văn Nên - Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy làm trưởng đoàn, đã đến kiểm tra công tác phòng chống dịch tại chợ đầu mối Bình Điền (quận 8).

Sau 2 tháng tạm ngừng hoạt động, đêm 7/9, chợ đầu mối Bình Điền đã mở cửa trở lại dưới hình thức là điểm tập kết, trung chuyển hàng hóa từ các tỉnh về TP.HCM. Ông Nên đã tìm đến các sạp hàng để trò chuyển, thăm hỏi các tiểu thương và một số lái xe vận chuyển hàng hóa.

Một số tiểu thương kinh doanh nông sản chia sẻ những ngày chợ đóng cửa, không chỉ tiểu thương mà cả các nhà vườn, nông dân cũng gặp rất nhiều khó khăn vì không có đầu ra. Nông sản rớt giá nhưng không ai mua, trong khi người dân TPHCM có nhu cầu cho bữa ăn hàng ngày lại không mua được,...

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Bí thư Thành Uỷ đã tìm đến các sạp hàng để trò chuyển, thăm hỏi các tiểu thương và một số lái xe vận chuyển hàng hóa - Ảnh: Tiền Phong

Theo ông Phan Thành Tân - Giám đốc Công ty Quản lý và Kinh doanh chợ Bình Điền cho biết, trong ngày đầu mở lại chợ, Ban quản lý chỉ cho 10 tiểu thương tham gia hoạt động để đảm bảo giãn cách. Tuy nhiên, đến khi test nhanh thì phát hiện một tiểu thương dương tính nên chỉ còn 9 người.

Trong ngày đầu, chợ tiếp nhận 27 tấn hàng và giao hết cho các đầu mối phân phối. Đến tối 8/9, có 17 tiểu thương được tham gia trung chuyển hàng. Bên cạnh, các tiểu thương phải chích đủ 2 mũi vắc xin. Người ra vào chợ phải có giấy xét nghiệm chứng nhận kết quả âm tính. Ai chưa có sẽ được test nhanh tại cổng…

Bí thư Thành ủy đánh giá kế hoạch hoạt động của chợ Bình Điền đã được chuẩn bị rất chu đáo. Ông cũng đánh giá cao các thương nhân, tiểu thương đã chia sẻ, ủng hộ hợp tác giao lưu hàng hoá trong điều kiện dịch COVID-19 còn diễn biến rất phức tạp.

Ông Nên lưu ý: Đây là nơi trung chuyển hàng hoá, không phải là họp chợ, chủ yếu hàng hoá phải lưu thông từ các tỉnh về dừng và sang xe chuyển về các nơi khác để phục vụ nhu cầu người dân. Không được có bất cứ dịch vụ nào “ăn theo” trong thời gian này.

Chợ phải thực hiện giãn cách tối đa, hạn chế tối đa người đến, sử dụng công nghệ để giao dịch buôn bán online. Yêu cầu tất cả các tiểu thương đến chợ phải tiêm đủ 2 mũi vắc xin. Đồng thời, đề nghị UBND Quận 8 cử cán bộ y tế thường xuyên túc trực tại chợ Bình Điền để theo dõi, giám sát, kiểm soát nghiêm ngặt, đảm bảo giãn cách để phòng tránh nguy cơ dịch bệnh lây lan.

Bí thư Thành ủy cũng đề nghị ban quản lý chợ Bình Điền mời gọi những tiểu thương đã từng mắc COVID -19 và hiện nay khỏi bệnh đăng ký hoạt động vì bàn con đã có kháng thể.

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