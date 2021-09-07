Thủ tướng yêu cầu xử lý nghiêm hành vi hủy đơn hàng 'đi chợ hộ'

Thủ tướng đề nghị Bộ trưởng Bộ Công an nghiên cứu xử lý hành vi hủy đơn hàng "đi chợ hộ" gây khó khăn cho bộ đội, tình nguyện viên, làm dư luận nhân dân bức xúc.

Theo thông tin của Tiền Phong, văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Phạm Minh Chính về việc đề nghị bộ trưởng Bộ Công an nghiên cứu xử lý hành vi hủy đơn hàng "đi chợ hộ".

Trong công văn nêu rõ: Việc "đi chợ hộ" đã được triển khai trong thời gian thực hiện tăng cường giãn cách xã hội tại TP.HCM. Tuy nhiên, tại một số nơi đã xảy ra tình trạng hủy đơn hàng "đi chợ hộ", gây khó khăn cho bộ đội, tình nguyện viên, làm dư luận nhân dân bức xúc.

Thủ tướng đề nghị Bộ trưởng Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị nghiên cứu có chế tài xử lý nghiêm hành vi nêu trên để bộ đội, tình nguyện viên yên tâm giúp dân.

Bộ đội 'đi chợ hộ' mua hàng giúp dân - Ảnh: Tiền Phong

Theo thông tin của báo Công an, bên cạnh, văn phòng Chính phủ cũng có Công văn số 6186/VPCP-KGVX gửi Phó Thủ tướng Lê Văn Thành về việc bảo đảm lương thực, thực phẩm cho người dân ở các khu vực tăng cường giãn cách xã hội.

Về việc này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính có ý kiến: Đề nghị đồng chí Phó Thủ tướng Lê Văn Thành chỉ đạo các bộ, cơ quan, địa phương liên quan kịp thời nắm tình hình, khắc phục các hạn chế, bảo đảm lương thực, thực phẩm cung cấp cho người dân ở các khu vực thực hiện tăng cường giãn cách xã hội.

TP.HCM: Nữ sinh viên ăn cơm với nước mắm vì thiếu thực phẩm, lên mạng đặt 'đi chợ hộ' thì bị lừa cả triệu đồng Lợi dụng tâm lý cần thức ăn dự trữ của nhiều người lao động và sinh viên trong thời gian siết chặt giãn cách, đối tượng đã dùng chiêu “đi chợ hộ” để chiếm đoạt tiền của nạn nhân.

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