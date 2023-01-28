TP.HCM: Cấp cứu bé trai 6 tuổi nghi sốc phản vệ kháng sinh

Xã hội 28/01/2023 10:37

Bệnh viện Nhi Đồng 2 (TP.HCM) cho biết các bác sĩ vừa điều trị thành công cho bé trai 6 tuổi bị sốc phản vệ nặng, tổn thương đa cơ quan.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, vào ngày 28/1, Bệnh viện Nhi Đồng 2 (TP.HCM) cho biết các bác sĩ vừa điều trị thành công cho bé trai 6 tuổi bị sốc phản vệ nặng, tổn thương đa cơ quan.

 

Cụ thể, vào tháng 10/2022, bé bị viêm phổi nên được nhập viện, điều trị tại bệnh viện tuyến dưới. Trong quá trình điều trị, bé bị sốc phản vệ nghi do thuốc kháng sinh. Ngay sau đó, bé được chuyển đến Bệnh viện Nhi Đồng 2 cấp cứu trong tình trạng sốc phản vệ nặng, tổn thương đa cơ quan.

Trước tình hình nguy kịch, các bác sĩ đã chạy ECMO (tim phổi nhân tạo thông qua tuần hoàn ngoài cơ thể) cho bệnh nhi. Qua quá trình điều trị tích cực, bé đã dần hồi phục, cai được ECMO.

 

"Công nghệ này thường được áp dụng để điều trị các ca bệnh trong giai đoạn cuối, suy tim hay suy hô hấp nghiêm trọng, đây cũng là biện pháp cuối cùng để cứu bệnh nhi", bác sĩ Nguyễn Hiền, khoa Ngoại tổng hợp, cho biết.

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Bé trai vui mừng khi được gia đình dẫn đi tham quan đường hoa xuân tại bệnh viện sau quá trình dài điều trị - Ảnh: Báo Người Lao Động

Theo thông tin từ VNExpress, sau nhiều ngày điều trị, bệnh nhi dần cai ECMO, đã tươi tắn, nói được vài câu đơn giản và tập đi. Những bước chân còn yếu ớt, giọng nói chưa được rõ nhưng bé đã cố gắng gửi lời cảm ơn, lời chúc Tết tốt đẹp đến mọi người.

"Con vui lắm. Con chúc các bác sĩ, cô chú ở đây năm mới vui vẻ, nhiều sức khỏe, cứu chữa cho nhiều bạn như con. Chúc các bạn năm mới mau chóng hết bệnh", bệnh nhi phát âm sau khi hồi phục thần kỳ từ cơn bạo bệnh. Bác sĩ dặn sau khi đóng hậu môn tạm thì con có thể được xuất viện, trở về nhà rồi. Từ hôm hay tin con khỏe đến nay, tôi mừng dữ lắm", anh Nguyễn Văn Hiếu, bố của bé trai, chia sẻ và cảm ơn bệnh viện cùng các mạnh thường quân đã hỗ trợ chi phí cho con anh được điều trị khỏe mạnh trở lại.

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Bé trai hồi phục sau cơn bạo bệnh - Ảnh: VNExpress

Bác sĩ Nguyễn Hiền, Khoa Ngoại tổng hợp - Bệnh viện Nhi Đồng 2, cho biết sốc phản vệ là một kiểu phản ứng dị ứng cấp tính nặng, đe dọa trực tiếp tới tính mạng nếu không được điều trị kịp thời. Sốc phản vệ xảy ra sau khi tiếp xúc với các chất dị ứng (dị nguyên) như thuốc, nhựa mủ, nọc độc, ong chích, kiến đốt… hoặc những thực phẩm hằng ngày không phù hợp với cơ thể.

Các dấu hiệu nhận biết gồm: cảm giác chóng mặt; xây xẩm, đứng không vững do hạ huyết áp; tay chân lạnh; vã mồ hôi; mạch nhanh nhẹ khó bắt; phát ban trên da; buồn nôn và nôn. Bệnh nhân cần được phát hiện sớm, xử trí đúng, kịp thời; nếu phát hiện trễ hoặc xử trí không đúng có thể gây nguy hiểm.

Theo bác sĩ Hiền, kỹ thuật ECMO là đưa máu ra bên ngoài cơ thể, sau đó loại bỏ cacbon dioxit và thêm oxy vào tế bào hồng cầu. "Công nghệ này được áp dụng để điều trị các ca bệnh trong giai đoạn cuối, suy tim hay suy hô hấp nghiêm trọng. Đây cũng là biện pháp cuối cùng để cứu bệnh nhi nêu trên" – bác sĩ Hiền cho biết.

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