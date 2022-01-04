TP.HCM: Bé trai nặng hơn 5kg được sinh thường trước sự ngỡ ngàng của đội ngũ y, bác sĩ

Xã hội 04/01/2022 14:08

Một bé trai nặng 5,1kg, sinh thường vừa chào đời tại Bệnh viện Hùng Vương (TP.HCM).

Theo Vietnamnet đưa tin, ngày 4/1, Bệnh viện Hùng Vương cho biết, một bé trai nặng hơn 5kg vừa chào đời tại bệnh viện. Thai phụ là chị T.T.N, 37 tuổi, hiện ngụ tại quận Tân Phú, TP.HCM. Được biết, đây là người con thứ 3 của chị N. 

Trước đó, ngày 2/1, chị N. có dấu hiệu chuyển dạ và nhập viện. Qua quá trình theo dõi thai nhi tại phòng khám tư, em bé được chẩn đoán nặng trên 3kg. Tuy nhiên, do thai khỏe mạnh và mẹ đủ sức vượt cạn nên được chỉ định sinh thường.

“Chúng tôi đã chuẩn bị dự phòng các tình huống thai nhi bị kẹt vai, sản phụ bị băng huyết. Ê-kíp gồm bác sĩ có kinh nghiệm, trong đó có bác sĩ nhi. May mắn, chỉ sau 10 phút, được hướng dẫn cách rặn đẻ, sản phụ đã sinh bé thành công lúc 2h30 ngày 3/1" - hộ sinh Vũ Ngọc Vân cho biết.

TP.HCM: Bé trai nặng hơn 5kg được sinh thường trước sự ngỡ ngàng của đội ngũ y, bác sĩ - Ảnh 1
Bé trai nặng trên 5kg chào đời những ngày đầu năm - Ảnh: Vietnamnet

Bất ngờ thay, bé trai khi chào đời nặng 5,1kg, không bị tổn thương vai và thai phụ cũng không bị tổn thương tầng sinh môn hay băng huyết. Bé được cho thử đường huyết và áp dụng phương pháp da kề da. Hai mẹ con đều khỏe mạnh sau 2 ngày. 

Chị N. cho biết, chị tăng hơn 25kg trong thai kỳ. Hai con đầu chỉ nặng khoảng 3,2kg/bé. Người mẹ chia sẻ về lần vượt cạn thứ 3 này: “Trong lần khám thai cuối, bác sĩ phòng khám tư nhân cảnh báo con tôi lớn nên cho chế độ ăn kiêng. Tôi nghĩ cháu khoảng hơn 3kg thôi, không ngờ cháu nặng gần 5,2kg".

Theo bác sĩ CKII Lý Thanh Xuân - Phó khoa Sinh, Bệnh viện Hùng Vương, đây là trường hợp sinh qua đường tự nhiên với con to hiếm gặp. Nguyên nhân có thể do mẹ bị tiểu đường hay nội tiết rối loạn, gây rối loạn chuyển hoá.

Những bào thai quá to dễ dẫn đến khi sinh kẹt vai con, mẹ tổn thương tầng sinh môn. Một số trường hợp buộc phải đẻ mổ. Các bé có thể bị hạ đường huyết, hạ thân nhiệt, đái tháo đường, hạ canxi huyết nên thường được theo dõi ở Khoa Nhi sau khi chào đời.

Bác sĩ Xuân khuyến cáo, trong thai kỳ, người mẹ cần theo dõi đường huyết. Nếu thai phụ bị rối loạn chuyển hoá, bác sĩ sẽ tư vấn dinh dưỡng hoặc có thể sử dụng thuốc. Ngoài ra, phụ nữ bị đái tháo đường thai kỳ sau sinh cũng cần khám kiểm tra đường huyết để sớm điều trị.

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