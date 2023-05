TP.HCM: Bé gái 5 tuổi tắc ruột vì thói quen 'thèm ăn tóc'

Bệnh viện Nhi Đồng 2 (TP.HCM) tiếp nhận một bé gái 5 tuổi có thói quen ăn tóc. Sau phẫu thuật, cháu bé phải can thiệp tâm lý trong thời gian dài về sau.

Theo chia sẻ thông tin từ báo Tiền Phong, vào ngày 25/5, thông tin từ Bệnh viện Nhi Đồng 2, TPHCM cho biết tại đây đang điều trị cho một trường hợp bị tắc ruột hiếm gặp. Bệnh nhi là bé gái 5 tuổi được gia đình chuyển đến trong tình trạng bị đau bụng quặn theo cơn, đau âm ỉ trong khoảng 5 ngày trước nhập viện.

Khi nhập viện, diễn tiến bệnh trở nặng, trẻ bị đau bụng cơn dữ dội hơn, bí trung đại tiện kèm theo ói dịch xanh nhiều. BS Hồ Trần Bản, Trưởng kíp trực ngoại cùng các cộng sự chẩn đoán bệnh nhi bị tắc ruột nghi do búi tóc (trichobezoar) và chỉ định phẫu thuật khẩn cấp.

Phần búi tóc được các bác sĩ lấy ra khỏi cơ thể bé gái - Ảnh: Tiền Phong

Chia sẻ với báo Thanh niên, TS.BS Trần Quốc Việt (Phòng Chỉ đạo tuyến, Bệnh viện Nhi đồng 2) cho biết, tình trạng tắc ruột của bé xuất phát từ hội chứng Rapunzel (Rapunzel syndrome); còn được gọi là hội chứng "công chúa tóc mây" dựa theo nhân vật hư cấu trong truyện với mái tóc dài cùng tên. Hội chứng này ngoài đời thực là một vấn đề rất đáng lưu ý và gây ra biến chứng nguy hiểm như tắc ruột. Người bệnh có xu hướng thèm ăn tóc.

"Tóc sẽ không thể tiêu hóa như thực phẩm khi dung nạp, dẫn đến tích tụ thành búi trong dạ dày hoặc trong ruột non và có thể kèm theo một cái đuôi tóc dài nằm dọc theo trong lòng ruột", bác sĩ Việt chia sẻ.

Nguyên nhân gây nên hội chứng này hiện vẫn chưa được xác định, có thể là do khiếm khuyết về trí tuệ, rối loạn tâm thần, chấn động tâm lý từ thơ ấu, gặp căng thẳng quá mức… nhưng không được can thiệp kịp thời. Không ngoại trừ khả năng trẻ thiếu sắt hay mắc Celiac - một bệnh lý đường ruột do nhạy cảm với gluten - một loại protein được tìm thấy trong lúa mì, lúa mạch đen và lúa mạch.

Ngoài ra, các bác sĩ khuyến cáo, bố mẹ, người thân và những người trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ cần quan sát kỹ lưỡng khi chăm sóc bé nhằm phát hiện sớm, đồng thời tham gia cùng nhân viên y tế trong việc hỗ trợ hạn chế hành vi nuốt tóc và nâng đỡ tinh thần cho con, tránh để trẻ lặp lại tình trạng này.

