Hải Dương: Xót xa 2 bé sơ sinh bị bỏ trong túi nilon trước cửa nhà dân

Xã hội 19/05/2022 13:46

Vào ngày 19/5, Công an xã Tam Kỳ (huyện Kim Thành, Hải Dương) cho biết người dân địa phương phát hiện 2 trẻ sơ sinh (1 bé trai, 1 bé gái) bị bỏ rơi trước cửa nhà.

Theo chia sẻ thông tin từ VTC News, vào ngày 19/5, đại diện Công an xã Tam Kỳ (huyện Kim Thành, Hải Dương) cho biết, người dân địa phương phát hiện 2 trẻ sơ sinh (1 bé trai, 1 bé gái) bị bỏ rơi trước cửa nhà.

Cụ thể, lúc 4h30 cùng ngày, bà Đ.T.T (SN 1960, trú tại xã Tam Kỳ) phát hiện trong túi nilon màu trắng đặt trước cửa nhà có 2 trẻ sơ sinh.

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Phát hiện trong túi nilon màu trắng đặt trước cửa nhà có 2 trẻ sơ sinh - Ảnh: VTC News

Bên cạnh đó, dẫn tin từ báo Lao Động, Công an xã Tam Kỳ đã tiếp nhận, báo cáo UBND xã cùng Trạm Y tế xã Tam Kỳ xác định hiện tại sức khỏe của 2 cháu bé bình thường, không có dị tật. Chính quyền địa phương tạm thời giao 2 cháu bé cho gia đình bà T. (người phát hiện cháu bé bị bỏ rơi trước cửa nhà) chăm sóc.

Đồng thời, Công an xã Tam Kỳ thông báo tìm bố mẹ của 2 cháu hoặc người biết bố mẹ các cháu. Trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày ra thông báo, nếu không rõ bố mẹ đẻ các cháu bé là ai, cơ quan chức năng sẽ giải quyết theo quy định của pháp luật.

Cũng theo đại diện Công an xã Tam Kỳ, đến 12h ngày 19/5, cơ quan chức năng chưa nhận được thông tin về người nhà 2 cháu bé bị bỏ rơi.

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Vào ngày 7/5, người dân phát hiện một bé trai bị bỏ rơi, kèm theo lời nhắn của mẹ, được để trước khu vực nhà dân trên địa bàn Thị trấn Thường Tín, huyện Thường Tín, Hà Nội.

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