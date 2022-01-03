Được biết, em V. sống với mẹ trong căn hộ và tại thời điểm xảy ra vụ việc thương tâm thì người mẹ đang đi tập thể dục.

Theo Công an TP.HCM đưa tin, ngày 3/1, Công an TP. Thủ Đức, TP.HCM đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ một bé gái rơi từ căn hộ ở tầng 28 chung cư xuống đất. Theo đó, tối 2/1, người dân đang đi lại dưới khuôn viên sân của chung cư Palm Heights (phường An Phú, TP. Thủ Đức) thì nghe tiếng hét lớn trên cao và sau đó là một bé gái rơi xuống đất. Chứng kiến sự việc, người dân nhanh chóng chạy lại kiểm tra thì phát hiện bé gái đã tử vong.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an phường An Phú và Công an TP. Thủ Đức đã đến khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc. Qua xác định, danh tính nạn nhân là em Đ.T.M.V (SN 2009, ngụ tầng 28 của chung cư).

Ảnh minh hoạ: Internet

Được biết, em V. sống với mẹ trong căn hộ và tại thời điểm xảy ra vụ việc thương tâm thì người mẹ đang đi tập thể dục. Bước đầu nhận định có khả năng em V. nằm trên giường sau đó bị lọt qua cửa thông gió ngay bên cạnh giường ngủ rồi rơi xuống đất.

Tới 1 giờ sáng nay, công tác khám nghiệm mới hoàn tất, thi thể nạn nhân được chuyển về nhà xác bệnh viện.

Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

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