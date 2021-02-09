TP.HCM: Bắt đầu giãn cách xã hội ở những nơi có ca COVID-19

Theo chỉ thị của Thủ tướng, UBND TP.HCM yêu cầu những khu vực có dịch Covid-19 phải thực hiện giãn cách xa hội.
UBND TP.HCM yêu cầu thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng tại những khu vực có ca bệnh. Đối với những khu vực lân cận thì áp dụng Chỉ thị 15 của Thủ tướng.
Cụ thể, về thực hiện giãn cách, Chủ tịch UBND TP Thủ Đức và các quận huyện được xem xét, quyết định phù hợp với tình hình dịch bệnh trên địa bàn mình phụ trách. UBND TP cũng chỉ đạo các quận huyện và TP Thủ Đức yêu cầu toàn bộ người dân TP hạn chế tối đa việc đi lại, thăm hỏi, chúc Tết. Khi ra khỏi nhà và đến nơi công cộng phải đeo khẩu trang, nếu người dân không tuân thủ sẽ xử phạt nghiêm minh. Đồng thời, vận động các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, công nhân viên tổ chức làm việc trong dịp tết, sinh hoạt tại chỗ. Chính quyền TP.HCM cũng đề nghị kích hoạt lại toàn bộ hệ thống y tế dự phòng và điều trị của ngành y tế thành phố.
UBND TP còn yêu cầu ngành y tế xét nghiệm lại lần 2 đối với 1.600 nhân viên bốc xếp của Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, xét nghiệm lại toàn bộ cán bộ, công nhân viên Bệnh viện 175. Những khu vực có ca nhiễm cộng đồng tại các quận 1, 12, Tân Bình, Bình Tân, Gò Vấp, Bình Thạnh và Thành phố Thủ Đức cần khoanh vùng, phong tỏa tạm thời.
Đối với các F1 cần được lấy mẫu đơn, các hộ gia đình sinh sống tại khu vực có dịch thì áp dụng phương án lấy mẫu gộp. Để chuẩn bị ứng phó cho các kịch bản TP có 50 ca nhiễm, ngành y tế cần đảm bảo năng lực xét nghiệm 30.000 đến 40.000 mẫu trong 24 giờ.
Trước đó, tại cuộc họp trực tuyến với Chính phủ chiều 8/2, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong đề nghị tạm dừng tất cả hoạt động văn hoá, thể thao, vui chơi giải trí,.. để đảm bảo an toàn. Các nghi lễ tôn giáo và hoạt động 20 người trở lên ở cơ sở thờ tự cũng phải tạm ngừng.
Trên toàn địa bàn TP.HCM hiện có 18 địa điểm là nơi cư trú các bệnh nhân Covid-19 đã được phong tỏa, gồm:
1. Khu phố 4, phường Trung Mỹ Tây, quận 12.
2. Thạnh Lộc 48, phường Thạnh Lộc, quận 12.
3. Thạnh Lộc 04, phường Thạnh Lộc, quận 12
4. Khu phố 7, phường Hiệp Thành, quận 12
5. Khu phố 5, Nguyễn Văn Cự, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân
6. Đường Nguyễn Thị Tú, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân
7. Hẻm 480, đường Bình Quới, phường 28, quận Bình Thạnh
8. Hẻm 246 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 21, quận Bình Thạnh
9. Chung cư Felix 44 Nguyễn Văn Dung, phường 6, quận Gò Vấp
10. Trường Mầm non Hoa Phượng Đỏ, phường 6, quận Gò Vấp
11. Khu nhà trọ số 90, đường Nguyễn Phúc Chu, phường 15, Tân Bình
12. Đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1
12. Hẻm 441, đường Lê Văn Việt, phường Tăng Nhơn Phú A, TP Thủ Đức.
Ngoài ra, còn có 5 địa điểm được phong tỏa/phong tỏa tạm thời, gồm: Quán Nam Bắc, địa chỉ 12A1 Bạch Đằng, phường 2, quận Tân Bình; Quán Cây Bàng, địa chỉ B68 Bạch Đằng, phường 2, quận Tân Bình; Quán gà ta Phương Nam, địa chỉ A3 Bạch Đằng, phường 2, quận Tân Bình; Nhà bệnh nhân trên đường Phạm Văn Hai, quận Tân Bình; Hẻm 251 Quang Trung, phường 10, quận Gò Vấp.