TP.HCM: Bắt đầu giãn cách xã hội ở những nơi có ca COVID-19

UBND TP.HCM yêu cầu thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng tại những khu vực có ca bệnh. Đối với những khu vực lân cận thì áp dụng Chỉ thị 15 của Thủ tướng.

Cụ thể, về thực hiện giãn cách, Chủ tịch UBND TP Thủ Đức và các quận huyện được xem xét, quyết định phù hợp với tình hình dịch bệnh trên địa bàn mình phụ trách. UBND TP cũng chỉ đạo các quận huyện và TP Thủ Đức yêu cầu toàn bộ người dân TP hạn chế tối đa việc đi lại, thăm hỏi, chúc Tết. Khi ra khỏi nhà và đến nơi công cộng phải đeo khẩu trang, nếu người dân không tuân thủ sẽ xử phạt nghiêm minh. Đồng thời, vận động các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, công nhân viên tổ chức làm việc trong dịp tết, sinh hoạt tại chỗ. Chính quyền TP.HCM cũng đề nghị kích hoạt lại toàn bộ hệ thống y tế dự phòng và điều trị của ngành y tế thành phố.