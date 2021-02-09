Vắc-xin do Việt Nam sản xuất có tác dụng với biến thể mới SARS-CoV-2

Việt Nam vừa hoàn thành tiêm thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 1 vắc-xin Covid-19 Nano Covax cho 60 tình nguyện viên và cho biết vắc-xin có tác dụng với biến thể mới của SARS-CoV-2.

Học viện Quân y (Bộ Quốc phòng) cho biết tính tới thời điểm hiện tại, Việt Nam đã hoàn thành 120 mũi tiêm thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 1 vắc-xin Covid-19 Nano Covax cho 60 tình nguyện viên. 22 tình nguyện viên vừa được nhóm nghiên cứu tiêm mũi 2 vắc-xin Covid-19 còn lại, trong đó có 2 tình nguyện của nhóm liều 50 mcg, 20 tình nguyện viên nhóm liều 75 mcg.

Đánh giá bước đầu cho biết, vắc-xin ngừa Covid-19 Nano Covax an toàn, tạo ra phản ứng miễn dịch tốt, đảm bảo an toàn, có tác dụng với virus SARS-CoV-2, kể cả chủng biến thể mới.

Hầu hết các tình nguyện viên đều có sức khỏe ổn định sau tiêm. Một số ít người có biểu hiện đau tại vị trí tiêm, sốt nhẹ nhưng đều hết sau 1-2 ngày. Sau tiêm mũi 2, lượng kháng thể của các tình nguyện viên tiếp tục tăng cao.

Vắc-xin Covid-19 Nano Covax - Ảnh: Internet

Nhóm nghiên cứu sẽ xử lý số liệu và gửi hồ sơ lên Bộ Y tế để xác định liều phù hợp cho giai đoạn 2, dự kiến sẽ tiến hành sau Tết. Công tác tuyển tình nguyện viên mới cũng sẽ được tiến hành ngay sau đó.

Trong giai đoạn 2, Học viện Quân y sẽ thử nghiệm trên 560 tình nguyện viên, kéo dài trong 6 tháng với sự tham gia của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương và Viện Pasteur TP.HCM.

Sau đó, giai đoạn 3 sẽ bắt đầu khi giai đoạn 2 đi được nửa chặng đường với quy mô tiêm cho hơn 10.000 tình nguyện viên, bắt đầu từ tháng 8/2021. Giai đoạn thử nghiệm này có thể mở rộng tại một số nước có dịch Covid-19 trong cộng đồng.

Được biết, Vắc-xin ngừa Covid-19 Nano Covax là vắc-xin ngừa Covid-19 đầu tiên của Việt Nam được đưa vào thử nghiệm lâm sàng. Nó dựa trên công nghệ tái tổ hợp, mỗi liều tiêm cách nhau 28 ngày. Sau khi tiêm 2 mũi, các tình nguyện viên được theo dõi đến tháng thứ 6 để đánh giá hiệu quả bảo vệ.

Hiện còn 2 đơn vị khác đang nghiên cứu, sản xuất vắc-xin ngừa Covid-19, gồm Công ty Vắc-xin và Sinh phẩm số 1 (VABIOTECH) và Trung tâm Nghiên cứu sản xuất vắc-xin và sinh phẩm y tế (POLYVAC).

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vac-xin-do-viet-nam-san-xuat-co-tac-dung-voi-bien-the-moi-sars-cov-2-395715.html