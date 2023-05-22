Vụ hỗn chiến khiến nhiều bàn ghế, cửa kính của nhà hàng bị hư hỏng, nhiều người có mặt trong đám cưới hoảng loạn bỏ chạy.

Theo Zingnews, ngày 22/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 11 đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Văn Thanh (35 tuổi), Nguyễn Văn Tuấn (42 tuổi, cùng ngụ quận Bình Tân) và Lê Ngọc Hùng Phát (21 tuổi, quê Tiền Giang) về tội "Gây rối trật tự công cộng".

Kết quả điều tra xác định trưa 18/5, Phát và Thanh gặp nhau tại nhà hàng tiệc cưới Đầm Sen Water Park.

3 đối tượng tham gia hỗn chiến bị bắt - Ảnh: Zingnews

Theo thông tin từ Báo Tiền Phong, qua quá trình điều tra, cơ quan công an xác định, xuất phát từ mâu thuẫn trước đó, ngày 18/5, Thanh và Phát gặp nhau tại tiệc cưới ở nhà hàng trên và tiếp tục xảy ra cãi vã dẫn đến xô xát.

Lúc này, hai nhóm bạn đi cùng Thanh và Phát cầm hung khí, cây ba chĩa… lao vào ẩu đả, rượt đuổi nhau từ trong nhà hàng ra đến ngoài đường.

Hiện trường vụ hỗn chiến tại nhà hàng tiệc cưới - Ảnh: Tạp chí Người Đưa Tin

Vụ việc khiến bàn ghế, cửa kính của nhà hàng bị hư hỏng, nhiều người có mặt trong đám cưới hoảng loạn bỏ chạy. Sau khi ẩu đả, hai nhóm này rời đi.

Vào cuộc điều tra, Công an quận 11 nhanh chóng bắt giữ Thanh, Phát và Tuấn. Tại cơ quan điều tra, cả 3 thừa nhận toàn bộ hành vi của mình.

Cơ quan công an đang kêu gọi những người tham gia ẩu đả nhanh chóng đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Nguyên nhân nhóm người cầm hung khí hỗn chiến trong tiệc cưới, cô dâu chú rể bỏ chạy hoảng loạn Khoảng trưa ngày 18/5/2023, tại nhà hàng tiệc cưới quận 11, TP.HCM bất ngờ xảy ra vụ hỗn chiến khiến khách mời và cô dâu chú rể vô cùng hoảng sợ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tphcm-3-ke-cam-hung-khi-hon-chien-tai-nha-hang-tiec-cuoi-bi-khoi-to-584538.html