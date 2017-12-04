TP.HCM: Hỏa hoạn kinh hoàng lúc rạng sáng, chồng đau đớn nhìn vợ và hai con gái tử vong

Xã hội 04/12/2017 09:29

Rạng sáng nay (4/12), vụ hỏa hoạn nghiệm trọng xảy ra tại căn nhà nằm trong hẻm 161 đường Lạc Long Quân, phường 3, quận 11 (TP.HCM) khiến 5 người trong gia đình thương vong.

Khoảng 4 giờ sáng, căn nhà nằm sâu trong hẻm 161 đường Lạc Long Quân bất ngờ cháy lớn khiến 3 người chết, 2 người nhập viện cấp cứu vì bỏng nặng. 

Khi phát hiện đám cháy bốc lên từ căn nhà của ông Đinh Văn Mười (41 tuổi), người dân liền tri hô và cùng nhau dùng bình chữa cháy mini, tạt nước cố gắng dập lửa nhưng bất thành. Thời điểm xảy ra hỏa hoạn, trong nhà có 5 người gồm vợ chồng ông Mười, hai con gái và người em vợ.

TP.HCM: Hỏa hoạn kinh hoàng lúc rạng sáng, chồng đau đớn nhìn vợ và hai con gái tử vong - Ảnh 1
Đám cháy lớn khiến vợ và hai con gái của ông Mười tử vong - Ảnh: Internet

Ông Mười cùng em vợ may mắn thoát khỏi đám cháy và được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bỏng nặng. Tuy nhiên, vợ và hai con gái của ông đã tử vong. 

TP.HCM: Hỏa hoạn kinh hoàng lúc rạng sáng, chồng đau đớn nhìn vợ và hai con gái tử vong - Ảnh 2
Người thân bàng hoàng khi biết tin - Ảnh: Internet

Nhận được tin báo, lực lượng PCCC quận 11 nhanh chóng có mặt tại hiện trường để dập tắt đám cháy. 

Theo thông tin trên Trí Thức Trẻ, tại hiện trường Cảnh sát PCCC phát hiện 3 thi thể gồm bà Nguyễn Thị Bích Liễu (vợ ông Mười) và hai con gái của ông Mười là Đinh Ngọc Trà My (15 tuổi), Đinh Thị Bích Quyên (6 tuổi). 

TP.HCM: Hỏa hoạn kinh hoàng lúc rạng sáng, chồng đau đớn nhìn vợ và hai con gái tử vong - Ảnh 3
Vụ việc xảy ra khiến người dân trong hẻm 161 đường Lạc Long Quân vô cùng đau xót - Ảnh: Internet

Nguyên nhân xảy ra vụ cháy đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.

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