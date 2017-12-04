Rạng sáng nay (4/12), vụ hỏa hoạn nghiệm trọng xảy ra tại căn nhà nằm trong hẻm 161 đường Lạc Long Quân, phường 3, quận 11 (TP.HCM) khiến 5 người trong gia đình thương vong.

Khoảng 4 giờ sáng, căn nhà nằm sâu trong hẻm 161 đường Lạc Long Quân bất ngờ cháy lớn khiến 3 người chết, 2 người nhập viện cấp cứu vì bỏng nặng.

Khi phát hiện đám cháy bốc lên từ căn nhà của ông Đinh Văn Mười (41 tuổi), người dân liền tri hô và cùng nhau dùng bình chữa cháy mini, tạt nước cố gắng dập lửa nhưng bất thành. Thời điểm xảy ra hỏa hoạn, trong nhà có 5 người gồm vợ chồng ông Mười, hai con gái và người em vợ.

Ông Mười cùng em vợ may mắn thoát khỏi đám cháy và được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bỏng nặng. Tuy nhiên, vợ và hai con gái của ông đã tử vong.

Nhận được tin báo, lực lượng PCCC quận 11 nhanh chóng có mặt tại hiện trường để dập tắt đám cháy.

Theo thông tin trên Trí Thức Trẻ, tại hiện trường Cảnh sát PCCC phát hiện 3 thi thể gồm bà Nguyễn Thị Bích Liễu (vợ ông Mười) và hai con gái của ông Mười là Đinh Ngọc Trà My (15 tuổi), Đinh Thị Bích Quyên (6 tuổi).

Nguyên nhân xảy ra vụ cháy đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.

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