TP. HCM: Đang đi xe máy, nam thanh niên bất ngờ xuống xe rồi nhảy cầu tự tử

Xã hội 06/07/2020 17:11

Khi chạy xe đến giữa cầu Phú Mỹ, nam thanh niên bất ngờ xuống xe, nhảy sông tự tử trước sự bàng hoàng của mọi người.

Trao đổi với báo chí, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an TP. HCM cho biết đơn vị này đang phối hợp với Công an quận 2 tổ chức tìm kiếm thanh niên nhảy sông tự tử.

Theo thông tin trên Pháp luật TP. HCM, vào khoảng 9 giờ sáng nay (6/7), anh V.T.P (19 tuổi) và anh V.T.C (25 tuổi), cùng ngụ phường Tân Thuận Đông, quận 7, chở nhau bằng xe máy, lưu thông trên cầu Phú Mỹ theo hướng từ quận 7 đi quận 2.

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Cơ quan chức năng vẫn đang tìm kiếm tung tích thanh niên nhảy cầu tự tử tại TP. HCM - Ảnh: PLO

Ngay khi vừa xuống dốc cầu Phú Mỹ thì anh V.T.C bất ngờ xuống xe rồi nhảy cầu tự tử trước sự ngỡ ngàng của thanh niên đi cùng và mọi người xung quanh.

Ngay khi nhận được tin, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để tiến hành tìm kiếm và điều tra, làm rõ sự việc.

Trước đó, vào ngày 5/7, tại Thanh Hóa cũng vừa xảy ra vụ một người đàn ông bỏ xe rồi nhảy cầu tự tử. Cụ thể, vào rạng sáng cùng ngày, người đi đường nhìn thấy một chiếc ô tô 4 chỗ dừng trên cầu Hàm Rồng nhưng không có người, không khóa cửa.

Nghi có chuyện chẳng lành, người dân đã trình báo sự việc đến cơ quan chức năng. Nhận được tin, chính quyền địa phương đã nhanh chóng điều hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

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Người đàn ông nghi bỏ lại ô tô trên cầu rồi nhảy sông tự tử - Ảnh: Internet

Sau khi kiểm tra, mọi người phát hiện trong xe có lá thư tuyệt mệnh kèm một số giấy tờ tùy thân mang tên L.V.T (ngụ xã Phú Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa). Cơ quan công an phán đoán có thể người này đã nhảy cầu tự tử nên đã cho người tìm kiếm dọc sông Mã. 

Thanh Hóa: Người đàn ông nghi bỏ lại thư tuyệt mệnh cùng ô tô trên cầu rồi nhảy sông tự tử

Thanh Hóa: Người đàn ông nghi bỏ lại thư tuyệt mệnh cùng ô tô trên cầu rồi nhảy sông tự tử

Phát hiện chiếc ô tô đậu trên cầu, nghi có người nhảy sông tự tử nên người dân đã nhanh chóng trình báo sự việc đến cơ quan công an.

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Từ khóa:   TP. HCM nhảy cầu tự tử thư tuyệt mệnh

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