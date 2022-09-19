Tình trạng sức khỏe hiện tại của bé trai bị thương ở cổ nghi do cha tấn công?

Xã hội 19/09/2022 08:31

Bác sĩ Đinh Tấn Phương - Trưởng khoa Cấp cứu Bệnh viện Nhi Đồng 1 cho biết, thời điểm nhập viện bệnh nhi vẫn nói chuyện được, vết cắt ở cổ được băng tạm thời, còn rỉ máu.

Theo thông tin của báo Tiền Phong, ngày 18/9, thông tin từ Bệnh viện Nhi Đồng 1 TP.HCM cho biết, tại đây đã tiếp nhận cấp cứu cho bệnh nhi 6 tuổi, ngụ tại huyện Hóc Môn. Thời điểm nhập viện, vùng cổ của bé trai có vết cắt dài khoảng 15cm.

Bác sĩ Đinh Tấn Phương - Trưởng khoa Cấp cứu Bệnh viện Nhi Đồng 1 cho biết, thời điểm nhập viện bệnh nhi vẫn nói chuyện được, vết cắt ở cổ được băng tạm thời, còn rỉ máu.

Ngay sau khi tiếp nhận bệnh nhi, các bác sĩ đã tiến hành hội chẩn và quyết định thực hiện can thiệp cấp cứu. Qua kiểm tra vết thương, ê kíp ghi nhận vết cắt trên cổ của bé may mắn chỉ bị tổn thương ở phần mềm, vị trí bị cắt sâu nhất mới qua lớp mỡ. Bệnh nhi đã may mắn khi chưa đứt các mạch máu lớn.

Các bác sĩ đã tiến hành khâu lại vết thương cho bệnh nhi. Hiện tình trạng sức khỏe của bé đang bình phục tốt nhưng cần được tiếp tục theo dõi và hỗ trợ tâm lý. Ngay sau khi tiếp nhận trường hợp nhập viện có biểu hiện bất thường, bệnh viện đã báo công an, đồng thời báo cáo Sở Y tế.

 

Tình trạng sức khỏe hiện tại của bé trai bị thương ở cổ nghi do cha tấn công? - Ảnh 1
Bệnh nhi nhập viện với vết cắt ngang cổ dài 15cm - Ảnh: báo Tiền Phong

Trước đó, theo thông tin của Zingnews, ngày 17/9, người dân tại tổ 100, ấp Tam Đông (xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn) phát hiện bé trai có vết thương trên cổ, chạy từ trong nhà ra ngoài đường. Cháu bé sống cùng cha ruột (khoảng 30 tuổi) tại khu vực trên. Ngay lập tức, người dân đã đưa cháu bé đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn cấp cứu rồi chuyển lên Bệnh viện Nhi Đồng 1.

Cơ quan công an đã vào cuộc điều tra vụ việc trên. Theo thông tin ban đầu, vết cắt trên cổ bé là do người cha gây ra. Người cha này đang có những biểu hiện bất thường về tâm lý.

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