Tình tiết MỚI vụ nữ sinh mất tích bí ẩn 2 ngày sau khi bị người yêu cũ "bóc phốt" trên MXH

Xã hội 31/03/2022 11:35

Sau khi bị bạn trai cũ bêu xấu trên MXH, nữ sinh lớp 12 đã bỏ nhà ra đi. Sau 2 ngày mất tích, gia đình hiện đã tìm thấy và đưa em về nhà.

Dẫn tin từ VTC News, ngày 31/3, ông Hoàng Văn Lạng - Trưởng Công an thị trấn Phố Châu (huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) xác nhận, đã tìm thấy nữ sinh N.T.T.H (SN 2004, học sinh lớp 12, trường THPT Hương Sơn) tại TP Vinh sau 2 ngày mất tích bí ẩn. Hiện em H. đang được gia đình đưa về nhà.

Trước đó, em H. bị một tài khoản có tên H.A.T. đăng tải nhiều thông tin tiêu cực trên mạng xã hội Facebook nội dung về chuyện tình cảm, tài khoản này được xác định là bạn trai cũ của em H. Vì bị bạn trai cũ đăng tải thông tin không đúng sự thật vào trang địa phương, chủ yếu có nhiều dân cùng quê, bạn bè đọc, bình luận nhiều, điều này khiến em H. bỏ nhà ra đi. 

Tình tiết MỚI vụ nữ sinh mất tích bí ẩn 2 ngày sau khi bị người yêu cũ 'bóc phốt' trên MXH - Ảnh 1
Hình ảnh nữ sinh H. được gia đình đăng lên mạng tìm kiếm. (Ảnh: VTC)

Theo thông tin từ VietNam Net, bà Nguyễn Thị Yến (mợ của H.) cho biết, H. bỏ nhà ra đi vào khoảng 13h30 chiều 29/3, sau khi bị người yêu cũ “bóc phốt” lên mạng xã hội.

“Sáng hôm qua (29/3), người yêu cũ của H. đã dùng Facebook đăng tải thông tin tiêu cực về chuyện tình cảm, nói không tốt về H. vào trang Dân Hương Sơn. Trang này chủ yếu dân cùng quê, bạn bè đọc, bình luận nhiều. Sau khi bị đăng tải, H. nghĩ tiêu cực nên đã bỏ nhà đi từ chiều cùng ngày. Đến nay gia đình chưa tìm được H”, bà Yến nói.

Tình tiết MỚI vụ nữ sinh mất tích bí ẩn 2 ngày sau khi bị người yêu cũ 'bóc phốt' trên MXH - Ảnh 2
Mẹ của H. khóc ngất khi con gái bỏ nhà đi. (Ảnh: VietNamnet)

"Từ lúc H. bỏ đi, mẹ của H. đã khóc ngất. Gia đình mong cháu sớm nghĩ lại để trở về. Sợ cháu nghĩ quẩn nên gia đình đang rất hoang mang”, bà Yến cho hay. Cũng theo bà Yến, sau khi bỏ nhà đi, gia đình nữ sinh lo lắng nên đã đăng tải thông tin nhờ mọi người giúp đỡ, hỗ trợ tìm kiếm cháu. Lúc rời khỏi nhà, H. mặc áo đen, xách túi màu đỏ.

Sau khi tiếp nhận thông tin, cơ quan chức năng địa phương cũng đã phối hợp với gia đình tìm kiếm tung tích H.  

 

 

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