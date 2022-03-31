Nghịch súng kíp, bé trai 6 tuổi bị nhiều viên đạn găm vào đầu, bác sĩ tiên lượng xấu

Nghịch khẩu súng kíp của gia đình, một bé trai đã để súng cướp cò khiến đạn găm nhiều viên vào đầu.

Theo VTV đưa tin, ngày 29/3, Khoa Cấp cứu bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Ninh Bình tiếp nhận và xử trí bệnh nhi B.T.P. (6 tuổi, trú tại huyện Lạc Thủy, Hòa Bình) trong tình trạng sốc chấn thương giai đoạn mất bù, vết thương thấu não do súng bắn.

Qua khai thác từ gia đình, được biết, bệnh nhi nghịch súng kíp của gia đình nhưng không may súng cướp cò bị đạn bắn vào đầu. Sau đó, gia đình đưa bệnh nhi đến Bệnh viện huyện Yên Thủy sơ cấp cứu và được chuyển thẳng đến Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Ninh Bình để điều trị tiếp.

Hình ảnh chụp sọ não của bệnh nhi - Ảnh: VTV

Theo báo Pháp luật Việt Nam thông tin, ngay khi tiếp nhận bệnh nhi, các bác sĩ Khoa Cấp cứu – BV Sản Nhi nhanh chóng xử trí, hồi sức tích cực cho bệnh nhân thở máy, thay băng vết thương, mời hội chẩn khẩn cấp. Tuy nhiên, các dấu hiệu sinh tồn của bệnh nhi xấu đi, đồng tử giãn, tiên lượng rất xấu và trong tình trạng hết sức nguy kịch.

Qua trường hợp này, các bác sĩ khuyến cáo các bậc phụ huynh tuyệt đối không được lơ là chủ quan khi trông coi con em mình ở nhà. Đặc biệt, tuyệt đối không được tàng trữ, sử dụng súng đạn, các dụng cụ vật liệu nổ vì vừa là hành vi phạm pháp luật, lại vừa gây nguy hiểm cho tính mạng trẻ nhỏ và mọi người xung quanh.

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