Tình tiết 'man rợ' vụ gã người tình 'xuống tay' sát hại con riêng 7 tháng tuổi của 'vợ hờ' rồi chôn xác phi tang

Xã hội 13/05/2022 09:34

Tại phiên toà sơ thẩm ngày 12/5, Toà án nhân dân tỉnh An Giang đã tuyên phạt mức án chung thân cho gã nhân tình sát hại con riêng 7 tháng tuổi của vợ hờ rồi đem giấu xác nhằm phi tang.

Theo An ninh TV đưa tin liên quan đến vụ sát hại con riêng mới hơn 6 tháng tuổi của vợ hờ rồi đem giấu xác nhằm phi tang, tại phiên toà sơ thẩm ngày 12/5, Toà án nhân dân tỉnh An Giang đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Hồng (sinh năm 1998, trú tại phường Châu Phú A, TP. Châu Đốc) tù chung thân về tội “Giết người” và 01 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”.

Theo cáo trạng, khoảng giữa tháng 10/2021, Hồng chung sống như vợ chồng với Nguyễn Thị Mỹ cùng hai con riêng của vợ hờ. Trong thời gian chung sống, Hồng thường xuyên hành hạ cháu bé 7 tháng tuổi.

Tình tiết 'man rợ' vụ gã người tình 'xuống tay' sát hại con riêng 7 tháng tuổi của 'vợ hờ' rồi chôn xác phi tang - Ảnh 1
Đối tượng Hồng tại tòa án - Ảnh: Tiền Phong

Theo thông tin của Giáo dục & Thời đại, vào sáng 30/10/2021, Hồng bế cháu K. vào nhà tắm để vệ sinh và làm cháu bé bị ngã gãy tay. Sau sự việc, Hồng không cho chị M. đưa cháu bé đến bệnh viện điều trị mà tự thoa dầu và băng cánh tay lại. 

Đến khoảng 21h30’ ngày 2/11/2021, Hồng, M. và Trần Điền (bạn của Hồng) cùng sử dụng ma túy tại nhà của M. Sau đó, Hồng nói chị M. đi tìm nơi sạc điện thoại. Khi chị M. vừa đi thì cháu K. khóc, Hồng bực tức nên đến cầm bình đựng nước (loại bình sữa dùng cho em bé, dung tích 250ml) đổ nước vào miệng làm cháu bé sặc dẫn đến ngạt.

Thấy vậy, Điền chạy đến can ngăn, rồi đi kêu chị M. về nhà. Để che giấu hành vi, Hồng đã dùng chanh vắt vào miệng cháu K. và nói dối chị M. là cháu bé bị co giật. Khi chị M. về, thấy con không còn thở, nhịp tim yếu nên đã lấy viên thuốc xông để vào thau nước ấm rồi bế cháu K. cùng xông ủ ấm. Tuy nhiên, cháu K. đã tử vong nên chị M. ôm con cùng ngủ.

Tình tiết 'man rợ' vụ gã người tình 'xuống tay' sát hại con riêng 7 tháng tuổi của 'vợ hờ' rồi chôn xác phi tang - Ảnh 2
Hiện trường nơi đối tượng giấu xác con riêng của vợ hờ - Ảnh: Công an tỉnh An Giang

Đến sáng ngày 3/11/2021, Hồng, Điền về nhà biết được biết cháu K. đã tử vong nên Hồng nói chị M. tìm nơi để thiêu nhưng chị M. không đồng ý.

Khoảng 2h sáng hôm sau, Hồng nói chị M. để thi thể cháu K. vào ba lô màu đen rồi mang đến chôn tại khu vực bờ kè Công viên 30/4 (thuộc khóm Châu Quới 3, phường Châu Phú B, TP. Châu Đốc). 

Sau khi chôn thi thể bé gái, Hồng thường xuyên đe dọa giết chị M. và đứa con còn lại của vợ “hờ”. Không những vậy, Hồng còn dùng búa, cây đánh để chị M. không dám trình báo công an.

Ngoài ra, tức giận chị M. sử dụng ma tuý mà không để lại mình, Hồng lấy búa, cây gỗ đánh chị M. thương tích. Đến khoảng 10h ngày 8/11, lợi dụng sơ hở của Hồng, chị M. đến cơ quan công an tố cáo Hồng. Ngày 18/11, Hồng bị khởi tố điều tra.

Lời khai rợn người của 'phi công trẻ' trong vụ án sát hại rồi giấu xác con riêng 7 tháng tuổi của 'vợ hờ'

Lời khai rợn người của 'phi công trẻ' trong vụ án sát hại rồi giấu xác con riêng 7 tháng tuổi của 'vợ hờ'

Liên quan đến vụ án "chồng hờ" ra tay sát hại con riêng của vợ rồi giấu xác tại bờ kè Công viên 30/4 (thuộc khóm Châu Quới 3, phường Châu Phú B, TP. Châu Đốc, An Giang), cơ quan Công an đã bắt giữ kẻ thủ ác. Lời khai của hung thủ khiến nhiều người khiếp sợ bởi sự ác độc.

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