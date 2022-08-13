Tin lời nữ nhân viên massage, nam thanh niên bị bắt bán sang Campuchia và cuộc sống 'kinh hoàng' nơi đất khách

Xã hội 13/08/2022 14:06

Công an tỉnh Quảng Bình cho biết lực lượng an ninh của đơn vị này vừa tiếp nhận trình báo của nạn nhân về các đối tượng, đường dây môi giới, lôi kéo, lừa đảo, tổ chức đưa người sang Campuchia.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, ngày 13/8, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết lực lượng an ninh của đơn vị này vừa tiếp nhận trình báo của nạn nhân về các đối tượng, đường dây môi giới, lôi kéo, lừa đảo, tổ chức đưa người sang Campuchia làm việc, nghi vấn có dấu hiệu lừa đảo, mua bán người. Nạn nhân trong vụ việc là anh N.V.P., SN 1995; ngụ phường Hải Thành, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

Trước đó, khoảng tháng 4/2021, anh P. tình cờ quen biết một phụ nữ tên Linh làm nhân viên massage tại một khách sạn trên địa bàn TP Đồng Hới.

Sau đó, khi Linh về TP.HCM, anh P. vẫn thường xuyên giữ liên lạc thông qua ứng dụng messenger của Facebook. Ngày 5/4, anh P. đi xe khách vào TP HCM để gặp Linh. Tối ngày 7/4, Linh đề nghị và anh P. đồng ý cùng đến tỉnh Long An để tổ chức ăn nhậu với 5 người bạn của Linh, gồm 4 nam, 1 nữ, khoảng 30 tuổi.

Tin lời nữ nhân viên massage, nam thanh niên bị bắt bán sang Campuchia và cuộc sống 'kinh hoàng' nơi đất khách - Ảnh 1
Nạn nhân N.V.P tại cơ quan công an - Ảnh: Người Lao Động

Ăn nhậu được hơn 1 giờ, lợi dụng P. sơ hở, nhóm này đã khống chế, trói tay, yêu cầu anh phải nghe lời, không được kháng cự. Ngay sau đó, nhóm đối tượng cắt cử 2 người đàn ông sử dụng xe máy đã tháo biển số, đưa anh P. vượt biên qua Campuchia trong đêm bằng đường mòn. Đi khoảng 3 giờ thì tới Campuchia, sau đó chúng bán anh P. cho một cơ sở do người Trung Quốc làm chủ.

Theo thông tin từ báo Giao Thông, anh P. tại nơi đất khách bị ép buộc, yêu cầu phải thiết lập các tài khoản Facebook ảo kết bạn, nhắn tin kêu gọi, dụ dỗ, lừa gạt người Việt Nam nạp tiền vào các ứng dụng trang mạng đánh bạc trực tuyến, làm cộng tác viên cho các sàn giao dịch điện tử để chiếm đoạt tài sản.

Cuối tháng 5/2022, cơ sở nơi anh P. làm việc bị người lao động phản đối, dẫn tới bạo động. Nhiều người chạy thoát ra ngoài, bị các cơ quan chức năng Campuchia phát hiện bắt giữ, trục xuất về Việt Nam và bàn giao cho Bộ đội Biên phòng.

 

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