Người thân khẩn thiết cầu cứu tìm tung tích bé gái 16 tuổi nghi bị bắt sang Campuchia

Trước khi lên xe khách, cháu Sang có gọi điện thông báo với gia đình là vào TP.HCM để thực tập nghề nấu ăn, gia đình khi hay tin đã kêu cháu Sang giữ liên lạc. Suốt chuyến đi, Sang liên tục nhắn tin, gọi điện để cho gia đình yên tâm. Tuy nhiên đến 21h cùng ngày, gia đình không còn liên lạc được với cháu. Đến 10h30’ ngày 6/8, gia đình mới nhận được tin nhắn cầu cứu của cháu cho biết bị bắt qua Campuchia.

Hình ảnh cháu Sang chụp lại khi chiếc xe chở ngang qua - Ảnh: báo Công an nhân dân

Anh Nghĩa cho hay, cháu Sang nhắn tin nói đi chuyến xe 5A từ Tiên Phước vào TP.HCM đến khu vực quận Bình Tân (TP.HCM) thì được chuyển qua một xe ô tô loại nhỏ hơn tiếp tục hành trình. Trên đường đi cháu Sang có chụp lại hình ảnh khu vực mình đến, một vài vị trí xác định là tỉnh An Giang. Ngoài ra, tin nhắn cuối cùng cháu Sang gửi được định vị đang ở Campuchia.

Người nhà lo lắng cho số phận của cháu Sang, lo sợ cháu Sang bị bọn buôn người đưa qua Campuchia bán và mong muốn cơ quan chức năng vào cuộc giúp gia đình tìm kiếm cháu Sang.

Thiếu nữ 16 tuổi ở Phú Yên (áo trắng) mất tích được cơ quan chức năng tìm thấy - Ảnh: báo Công an TP.HCM

Trước đó, ở Phú Yên cũng từng xảy ra một trường hợp thiếu nữ 16 tuổi cũng mất tích khi vào TP.HCM tìm việc làm, theo thông tin từ báo Công an TP.HCM, em Nguyễn Thị Thu Ngọc (16 tuổi, quê Phú Yên) đi xe khách từ thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên đến bãi xe số 537 Phạm Văn Đồng, phường 13, quận Bình Thạnh, theo lời dụ dỗ trên mạng vào TP.HCM để tìm việc làm.

Sau khi Ngọc gọi điện thoại báo gia đình đã đến nơi, em mất liên lạc. Đến sáng 7/6, ông Nguyễn Văn Hương - cha của em Ngọc đã trình báo Công an địa phương và vào TP.HCM tìm con. Một ngày sau, ông tiếp tục tới Công an phường 13, quận Bình Thạnh trình báo vụ việc.

Theo trình bày của ông Hương, cách đây 2 tháng, con gái ông quen một người ở TP.HCM qua mạng xã hội. Người này mời con gái ông đến TP.HCM làm việc nhẹ lương cao, ăn ở miễn phí. Tối 14/6, gia đình ông Hương cũng nhận được một số cuộc điện thoại yêu cầu đòi tiền chuộc 70 triệu đồng để nhận lại con, ông không rõ là thật hay của các đối tượng lừa đảo. Đến sáng 21/6, ông Hương xác nhận, con gái ông đã được lực lượng Công an tìm thấy và bàn giao cho gia đình sau 15 ngày "mất tích".

Qua ghi lời khai, Ngọc cho hay, ngày 5/6, em đón xe khách Minh Cường từ thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên vào TPHCM. Khi đến bãi xe số 537 Phạm Văn Đồng, quận Bình Thạnh được 1 phụ nữ đón về căn nhà chưa rõ địa chỉ.

Tại căn nhà này có khoảng 5 người con gái có độ tuổi khác nhau. Đến ngày 7/6, có nhóm người đến chở Ngọc cùng các cô gái khác lên tỉnh Tây Ninh, băng qua 1 cánh đồng lúa để vượt biên vào Campuchia.

Khi đến khu vực biên giới, cả nhóm được nhốt vào một phòng riêng, có người canh gác ngày đêm. Ông Hương cho hay, thời điểm Ngọc gọi về cho gia đình có người giám sát bên cạnh.

“Con gái kể là nói những gì nhóm người canh gác đã hướng dẫn trước đó, nếu không sẽ bị đánh đập, bỏ đói” - ông Hương nói.