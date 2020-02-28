Tìm thấy thi thể 2 vợ chồng nhảy cầu tự tử bỏ lại con 3 tuổi

Xã hội 28/02/2020 15:53

Cơ quan chức năng đã tìm thấy thi thể đôi vợ chồng nhảy cầu tự tử ở quận 5 (TP.HCM). Sau khi hoàn tất các thủ tục khám nghiệm, thi thể cặp vợ chồng xấu số đã được đưa về nhà xác.

Liên quan đến vụ đôi vợ chồng nhảy cầu tự tử gây xôn xao dư luận, khoảng 9 giờ 30 sáng nay (28/2), lực lượng chức năng quận 5 (TP.HCM) đã tìm thấy thi thể 2 nạn nhân. Sau khi hoàn tất các thủ tục khám nghiệm, thi thể cặp vợ chồng xấu số đã được đưa về nhà xác.

Theo Zing, sáng cùng ngày, người dân phát hiện thi thể chị N.H.N. (27 tuổi) nổi trên kênh Tàu Hủ (phường 1, quận 5) nên dùng dây neo lại sau đó trình báo cơ quan chức năng. Thi thể anh D.Q.S. (30 tuổi) sau đó cũng được tìm thấy trên cùng con kênh đoạn qua quận 8.

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Đã tìm thấy thi thể đôi vợ chồng nhảy cầu tự tử - Ảnh: Zing

Như đã đưa tin, khoảng 4 giờ sáng ngày 27/2, người dân lưu thông trên đường Võ Văn Kiệt, hướng từ cầu Nước Lên về trung tâm thành phố thấy đôi nam nữ dừng xe máy dưới dạ cầu Chữ Y thuộc phường 1, quận 5 nối sang quận 8 rồi nhảy xuống kênh Tàu Hủ.

Thấy vậy, mọi người liền truy hô ứng cứu nhưng sự việc xảy ra quá bất ngờ nên không ai trở tay kịp. Đôi nam nữ chìm xuống nước mất tích.

Người thân cho biết, đôi vợ chồng có con nhỏ khoảng 3 tuổi. Tại hiện trường, công an cũng đã tìm thấy chiếc xe máy nghi của đôi vợ chồng này.

Đội cảnh sát PCCC đã huy động thuyền cứu hộ chuyên dụng và triển khai hơn 10 người nhái tới hiện trường để tìm kiếm nạn nhân.

Tìm kiếm đôi vợ chồng nhảy cầu tự tử, bỏ lại con nhỏ 3 tuổi

Tìm kiếm đôi vợ chồng nhảy cầu tự tử, bỏ lại con nhỏ 3 tuổi

Đôi vợ chồng nhảy cầu tự tử bị nước cuốn mất tích. Lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm tung tích các nạn nhân.

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