Theo thông tin từ báo Lao động, ngày 9/11, Công an tỉnh Lâm Đồng xác nhận Công an huyện Đạ Huoai và Phòng CSGT đã xác định được chiếc xe liên quan đến vụ tai nạn trên đèo Bảo Lộc khiến hai người đàn ông ở tỉnh Long An chết tại chỗ vào khuya 5/11.

Thông tin ban đầu, xe tải có liên quan đến vụ tai nạn là loại xe tải loại 1,4 tấn mang BKS 51D.38222 chở hàng theo tuyến TP.HCM - Đức Trọng. Tài xế điều khiển xe tải được xác định 45 tuổi, quê tỉnh Bình Dương.