Tìm thấy ô tô tải cùng tài xế bỏ trốn sau khi gây tai nạn khiến 2 người tử vong trên đèo Bảo Lộc

Xã hội 09/11/2022 13:14

Nguồn tin cũng cho biết chiếc ôtô và tài xế bị cảnh sát phát hiện khi đang có mặt tại tại huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng.

Theo thông tin từ báo Lao động, ngày 9/11, Công an tỉnh Lâm Đồng xác nhận Công an huyện Đạ Huoai và Phòng CSGT đã xác định được chiếc xe liên quan đến vụ tai nạn trên đèo Bảo Lộc khiến hai người đàn ông ở tỉnh Long An chết tại chỗ vào khuya 5/11.

Thông tin ban đầu, xe tải có liên quan đến vụ tai nạn là loại xe tải loại 1,4 tấn mang BKS 51D.38222 chở hàng theo tuyến TP.HCM - Đức Trọng. Tài xế điều khiển xe tải được xác định 45 tuổi, quê tỉnh Bình Dương.

Sau khi xảy ra vụ tai nạn trên đèo Bảo Lộc vào khuya 5/11, Công an huyện Đạ Huoai đã khám nghiệm hiện trường đồng thời rà soát toàn bộ phương tiện lưu thông trên đèo Bảo Lộc vào thời điểm nói trên.

Đến tối 6/11, Công an huyện đã tiến hành tạm giữ chiếc xe tải nói trên. Bước đầu cơ bản đã xác định được người và phương tiện liên quan đến vụ tai nạn làm 2 người chết trên đèo Bảo Lộc.

Tìm thấy ô tô tải cùng tài xế bỏ trốn sau khi gây tai nạn khiến 2 người tử vong trên đèo Bảo Lộc - Ảnh 1
Chiếc ôtô liên quan vụ tai nạn bị tạm giữ - Ảnh: Zingnews

Theo thông tin từ Zingnews, nạn nhân trong vụ tai nạn là anh Nguyễn Thắng Lợi (25 tuổi) và Trần Tấn Hà (22 tuổi, cùng ngụ tỉnh Long An). Nguồn tin cũng cho biết chiếc ôtô và tài xế bị cảnh sát phát hiện khi đang có mặt tại tại huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng. Hiện, cơ quan điều tra đã tiến hành khám nghiệm chiếc ôtô, cũng cố hồ sơ, chứng cứ liên quan, đồng thời triệu tập tài xế phục vụ công tác điều tra.

Trước đó, khoảng 20h10 ngày 4/11, khu vực đèo Bảo Lộc, đoạn qua khúc cua tay áo km98 +600 thuộc thị trấn Đạ M'ri, huyện Đạ Huoai, xảy ra vụ tại nạn nghiêm trọng.

Thời điểm trên, anh Nguyễn Thắng Lợi và Trần Tấn Hà đi xe máy biển số tỉnh Tiền Giang đang xuống đèo Bảo Lộc hướng từ Đà Lạt về TP.HCM.

Tìm thấy ô tô tải cùng tài xế bỏ trốn sau khi gây tai nạn khiến 2 người tử vong trên đèo Bảo Lộc - Ảnh 2
Hiện trường nơi phát hiện hai thanh niên gục chết bên đường - Ảnh: báo Lao động

Đến khúc cua tay áo nói trên, ôtô bán tải va chạm với xe máy khiến hai người ngã ra đường, tử vong tại chỗ. Sau tai nạn, tài xế ôtô không dừng lại mà tăng ga bỏ trốn khỏi hiện trường.

Tại hiện trường, bên cạnh thi thể 2 nạn nhân có nhiều mảnh vỡ của xe máy, mũ bảo hiểm và các tư trang cá nhân nằm vương vãi kéo dài hàng chục mét. Dấu vết tại hiện trường có vết phanh của bánh ôtô.

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Tại hiện trường, nhiều mảnh vỡ xe, mũ bảo hiểm và tư trang vương vãi, cùng với vết thắng bánh ôtô kéo dài hàng chục mét.

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