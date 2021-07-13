Tìm ra danh tính cô gái làm từ thiện nhưng quát sa sả vào mặt người dân, 'lên mặt' chỉ cách người lớn dạy con

Cũng bởi vì vậy, trên MXH xuất hiện nhiều clip quay lại các chuyến từ thiện của các nhà hảo tâm này. Bên cạnh các đoạn clip làm người xem cảm động bởi tình cảm giữa người với người trong mùa dịch thì cũng có những video khiến công chúng tức giận vì cách từ thiện không giống ai của những người đi từ thiện.

Những ngày gần đây, khi mà TP.HCM bước vào thời gian giãn cách xã hội theo chỉ thị 16, nhiều người lao động nghèo hay các mảnh đời khó khăn khác rất chật vật trong việc tìm được bữa cơm ăn qua ngày. Bởi vì lý do đó, đã có nhiều mạnh thường quân và nhà hảo tâm đã đứng ra giúp đỡ bằng cách phát cơm hoặc các nhu yếu phẩm khác miễn phí cho bà con.

Chuyện là em bé đang dùng cơm thì thấy có người đến cho quà nên vội chạy ra nhận mà chưa kịp đeo khẩu trang. Tuy cô bé có nhanh chóng về lấy khẩu trang đeo lên nhưng cô gái trẻ đằng sau camera đã kịp "thuyết trình" cả một bài giảng đạo đức về cách dạy con cũng như cách ứng xử khi có người tặng quà.

Mới hôm qua ngày 11/7, trên MXH xôn xao bởi clip quay lại cảnh 2 mẹ con được nhận thức ăn từ thiện, chỉ vì 1 túi bánh mà 2 mẹ con này đã bị cô gái quay clip nạt sa sả vào mặt.

Nhóm từ thiện có cô gái quát sa sả hai mẹ con nghèo đến nhận bánh. X.Đ là người áo trắng - Ảnh: Chụp màn hình

Ngay sau vụ việc, cộng đồng mạng đã nhanh chóng ra tay và tìm thấy danh tính của cô gái này. Qua đó netizen nhanh chóng phát hiện ra tài khoản Tik Tok của cô gái này và tên thật của cô là X.Đ, hiện đang sinh sống tại TP.HCM.

Trong tài khoản Tik Tok của mình, cô đăng tải nhiều clip từ thiện cùng bạn mình và "nhờ" sự việc trên, hiện tại lượt theo dõi của cô trên ứng dụng này tăng nhanh chóng. Có nhiều clip gần đây của cô trở nên viral và đạt được gần 200 nghìn lượt xem. Tuy vậy, X.Đ chỉ đóng vai trò người quay phim và rất ít khi xuất hiện trước khung hình nhưng người xem dễ dàng nhận ra sự hiện diện của cô bởi giọng nói đặc trưng.

X.Đ thường ngồi sau xe quay clip và nhắc nhở mọi người đeo khẩu trang - Ảnh: Cắt từ clip

Trong các clip mà X.Đ đăng tải, có thể nhận thấy câu nói cửa miệng của cô luôn là: "Đeo khẩu trang lên, không đeo không phát cơm". Không những vậy cô gái này còn bị chỉ trích bởi việc chỉ tay vào mặt người khác, ăn nói trống không cùng một tone giọng hết sức gây khó chịu.

X.Đ từ chối phát cơm cho 1 người đàn ông quên đeo khẩu trang khi nhận cơm - Ảnh: Cắt từ clip

Tuy nhiên X.Đ và nhóm từ thiện T.P của mình đã tổ chức nhiều hoạt động từ thiện từ tháng 8/2020 dựa theo các clip được đăng tải trên Tik Tok. Theo chia sẻ trong clip, chủ nhật hàng tuần họ đều đi phát phần ăn ở dọc các tuyến đường cho người khó khăn, người lao động nghèo.

Trước áp lực từ CĐM, clip mới nhất được chia sẻ chỉ có hình ảnh chụp tạo thành định dạng trình chiếu chứ không quay video và không có âm thanh - Ảnh: Chụp màn hình

Dù vậy, thái độ của cô gái trong các clip đã được đăng tải đang nhận lại nhiều chỉ trích của cư dân mạng. Nhiều người cho rằng X.Đ đang có ý xem thường người nghèo khi liên tiếp có những hành động không đúng mực như chỉ vào mặt, nói trống không,... Những việc này sẽ gây ảnh hưởng đến ý nghĩa của việc từ thiện và làm tổn thương người khác.