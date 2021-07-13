Tìm ra danh tính cô gái làm từ thiện nhưng quát sa sả vào mặt người dân, 'lên mặt' chỉ cách người lớn dạy con

Xã hội 13/07/2021 18:48

Cô gái này và bạn bè thường xuyên tổ chức các buổi từ thiện phát cơm cho người nghèo nhưng vì chất giọng hơi chói tai cùng với cách nói năng kém duyên nên gần đây bị CĐM phê phán kịch liệt.

Những ngày gần đây, khi mà TP.HCM bước vào thời gian giãn cách xã hội theo chỉ thị 16, nhiều người lao động nghèo hay các mảnh đời khó khăn khác rất chật vật trong việc tìm được bữa cơm ăn qua ngày. Bởi vì lý do đó, đã có nhiều mạnh thường quân và nhà hảo tâm đã đứng ra giúp đỡ bằng cách phát cơm hoặc các nhu yếu phẩm khác miễn phí cho bà con.

Cũng bởi vì vậy, trên MXH xuất hiện nhiều clip quay lại các chuyến từ thiện của các nhà hảo tâm này. Bên cạnh các đoạn clip làm người xem cảm động bởi tình cảm giữa người với người trong mùa dịch thì cũng có những video khiến công chúng tức giận vì cách từ thiện không giống ai của những người đi từ thiện.

tu thien 1
Đoạn clip 2 mẹ con được X.Đ cho 1 túi bánh mà phải nghe mắng xối xả - Ảnh: Chụp màn hình

Mới hôm qua ngày 11/7, trên MXH xôn xao bởi clip quay lại cảnh 2 mẹ con được nhận thức ăn từ thiện, chỉ vì 1 túi bánh mà 2 mẹ con này đã bị cô gái quay clip nạt sa sả vào mặt.

Chuyện là em bé đang dùng cơm thì thấy có người đến cho quà nên vội chạy ra nhận mà chưa kịp đeo khẩu trang. Tuy cô bé có nhanh chóng về lấy khẩu trang đeo lên nhưng cô gái trẻ đằng sau camera đã kịp "thuyết trình" cả một bài giảng đạo đức về cách dạy con cũng như cách ứng xử khi có người tặng quà.

tu thien 2
Nhóm từ thiện có cô gái quát sa sả hai mẹ con nghèo đến nhận bánh. X.Đ là người áo trắng - Ảnh: Chụp màn hình

Ngay sau vụ việc, cộng đồng mạng đã nhanh chóng ra tay và tìm thấy danh tính của cô gái này. Qua đó netizen nhanh chóng phát hiện ra tài khoản Tik Tok của cô gái này và tên thật của cô là X.Đ, hiện đang sinh sống tại TP.HCM.

Trong tài khoản Tik Tok của mình, cô đăng tải nhiều clip từ thiện cùng bạn mình và "nhờ" sự việc trên, hiện tại lượt theo dõi của cô trên ứng dụng này tăng nhanh chóng. Có nhiều clip gần đây của cô trở nên viral và đạt được gần 200 nghìn lượt xem. Tuy vậy, X.Đ chỉ đóng vai trò người quay phim và rất ít khi xuất hiện trước khung hình nhưng người xem dễ dàng nhận ra sự hiện diện của cô bởi giọng nói đặc trưng.

tu thien 3
X.Đ thường ngồi sau xe quay clip và nhắc nhở mọi người đeo khẩu trang - Ảnh: Cắt từ clip

Trong các clip mà X.Đ đăng tải, có thể nhận thấy câu nói cửa miệng của cô luôn là: "Đeo khẩu trang lên, không đeo không phát cơm". Không những vậy cô gái này còn bị chỉ trích bởi việc chỉ tay vào mặt người khác, ăn nói trống không cùng một tone giọng hết sức gây khó chịu.

tu thien 4
X.Đ từ chối phát cơm cho 1 người đàn ông quên đeo khẩu trang khi nhận cơm - Ảnh: Cắt từ clip

Tuy nhiên X.Đ và nhóm từ thiện T.P của mình đã tổ chức nhiều hoạt động từ thiện từ tháng 8/2020 dựa theo các clip được đăng tải trên Tik Tok. Theo chia sẻ trong clip, chủ nhật hàng tuần họ đều đi phát phần ăn ở dọc các tuyến đường cho người khó khăn, người lao động nghèo.

tu thien 5
Trước áp lực từ CĐM, clip mới nhất được chia sẻ chỉ có hình ảnh chụp tạo thành định dạng trình chiếu chứ không quay video và không có âm thanh - Ảnh: Chụp màn hình

Dù vậy, thái độ của cô gái trong các clip đã được đăng tải đang nhận lại nhiều chỉ trích của cư dân mạng. Nhiều người cho rằng X.Đ đang có ý xem thường người nghèo khi liên tiếp có những hành động không đúng mực như chỉ vào mặt, nói trống không,... Những việc này sẽ gây ảnh hưởng đến ý nghĩa của việc từ thiện và làm tổn thương người khác.

Lên tiếng xin lỗi vì những phát ngôn miệt thị người nhận cơm từ thiện, YouTuber tiếp tục nhận về rổ gạch đá: 'Tưởng xin lỗi là xong chuyện'

Lên tiếng xin lỗi vì những phát ngôn miệt thị người nhận cơm từ thiện, YouTuber tiếp tục nhận về rổ gạch đá: 'Tưởng xin lỗi là xong chuyện'

Sau khi nhận về hàng loạt chỉ trích từ CĐM vì những phát ngôn gay gắt trong quá trình phát cơm thiện nguyện, mới đây, chàng Youtuber đã lên tiếng xin lỗi nhưng phản ứng của cư dân mạng khiến dư luận ngỡ ngàng.

Xem thêm
Từ khóa:   phát cơm từ thiện 2 mẹ con bị chửi khi nhận từ thiện phát cơm từ thiện bị chỉ trích

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng người vợ khi phát hiện toàn bộ tiền tiết kiệm rơi vào tay kẻ thứ ba

Nỗi lòng người vợ khi phát hiện toàn bộ tiền tiết kiệm rơi vào tay kẻ thứ ba

Tâm sự gia đình 23 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi đối mặt với nhân tình mang thai đòi tiền và cách xử lý bất ngờ

Nỗi lòng người vợ khi đối mặt với nhân tình mang thai đòi tiền và cách xử lý bất ngờ

Tâm sự gia đình 53 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ và mẹ chồng trước phản ứng bất ngờ từ người con trai

Nỗi bàng hoàng của người vợ và mẹ chồng trước phản ứng bất ngờ từ người con trai

Tâm sự gia đình 1 giờ 23 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người con dâu góa chồng khi nhận món quà mừng sinh nhật từ ông bà

Nỗi bàng hoàng của người con dâu góa chồng khi nhận món quà mừng sinh nhật từ ông bà

Tâm sự gia đình 1 giờ 53 phút trước
Những kỳ vọng dở dang và góc nhìn xương máu khi phải làm trụ cột gia đình thay chồng

Những kỳ vọng dở dang và góc nhìn xương máu khi phải làm trụ cột gia đình thay chồng

Tâm sự Eva 2 giờ 23 phút trước
Nỗi niềm nghẹn ngào phía sau cuộc sống hôn nhân khiến bao người ngưỡng mộ

Nỗi niềm nghẹn ngào phía sau cuộc sống hôn nhân khiến bao người ngưỡng mộ

Tâm sự gia đình 2 giờ 53 phút trước
Những nguyên tắc ngầm trong cuộc sống giúp người phụ nữ hiện đại giữ vững bản lĩnh và hạnh phúc

Những nguyên tắc ngầm trong cuộc sống giúp người phụ nữ hiện đại giữ vững bản lĩnh và hạnh phúc

Tâm sự 3 giờ 23 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp HỶ SỰ tìm đến tận cửa, tiền vô ào ào như thác, đào hoa rộng mở, viên mãn sung túc

Qua đêm nay, 3 con giáp HỶ SỰ tìm đến tận cửa, tiền vô ào ào như thác, đào hoa rộng mở, viên mãn sung túc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 53 phút trước
Xe buýt 2 tầng lật nghiêng khi đang di chuyển trên đường, học sinh bị văng xuống vỉa hè

Xe buýt 2 tầng lật nghiêng khi đang di chuyển trên đường, học sinh bị văng xuống vỉa hè

Video 4 giờ 23 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 53 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1