Lên tiếng xin lỗi vì những phát ngôn miệt thị người nhận cơm từ thiện, YouTuber tiếp tục nhận về rổ gạch đá: 'Tưởng xin lỗi là xong chuyện'

Xã hội 12/07/2021 15:55

Sau khi nhận về hàng loạt chỉ trích từ CĐM vì những phát ngôn gay gắt trong quá trình phát cơm thiện nguyện, mới đây, chàng Youtuber đã lên tiếng xin lỗi nhưng phản ứng của cư dân mạng khiến dư luận ngỡ ngàng.

Thời gian gần đây, MXH liên tục xuất hiện nhiều trường hợp phát cơm từ thiện gây tranh cãi. Một số Youtuber tổ chức các hoạt động từ thiện nhưng lại có nhiều phát ngôn, hành động miệt thị, thậm chí phân biệt đối xử và từ chối phát cơm.

Mới đây, một Youtuber nổi tiếng, chủ nhân của kênh SGNN - T.D khiến dư luận phẫn nộ khi phân biệt đối xử và có lời nói gây ức chế CĐM. Trong nhiều đoạn cắt được quay lại, anh chàng này đã từ chối phát cơm vì cho rằng người nhận sơn móng tay nên, có thân hình mập mạp, thậm chí anh này còn tuyên bố không phát cho người "bụi đời". Chính những lời nói kém duyên của Youtuber này đã khiến anh nhận về hàng loạt chỉ trích và gạch đá từ CĐM.

Giữa lúc dư luận vẫn đang tranh cãi, T.D đã chính thức gửi tới khán giả những lời xin lỗi chân thành nhất và mong mình sẽ có cơ hội để được sửa sai và bù đắp lỗi lầm. Trên kênh Youtube của mình, T.D thừa nhận bản thân đã nói chuyện không lịch sự và có nhiều nhận định sai khi nghĩ về người khác nên mới có những phát ngôn như vậy. Anh hy vọng sẽ nhận được sự thông cảm và tha lỗi từ CĐM và tiếp tục ủng hộ những hoạt động của mình.

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Clip xin lỗi của Youtuber - Ảnh chụp màn hình

Mặc dù đã xin lỗi hết sức thành khẩn nhưng phản ứng của CĐM lại không như mong đợi. Bên cạnh những ý kiến bỏ qua và chấp nhận lời xin lỗi của T.D và mong anh nhận ra lỗi lầm thì hãy sửa đổi thật tốt. Tuy nhiên, vẫn có nhiều ý kiến gay gắt tiếp tục chỉ trích và không chấp nhận thái độ cứ sau là lên tiếng xin lỗi coi như xong chuyện của anh chàng này. 

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Những bình luận gay gắt của CĐM - Ảnh chụp màn hình

Nhiều người cho rằng vị YouTuber này chỉ đang câu view gây chú ý nên lời xin lỗi không chân thành. Còn số tiền từ thiện mà kênh YouTube này trao đến những bà con khó khăn vốn là của các mạnh thường quân quyên góp, ủng hộ chứ không phải của riêng bản thân anh chàng bỏ ra. Bởi vậy, việc nói những câu phân biệt, có tính chất miệt thị là điều không thể chấp nhận được. Dù có xin lỗi thì những người tổn thương vì các câu nói của người này cũng cảm thấy buồn. Đáng chú ý, những người bị anh chàng này buông lời khó nghe đáng tuổi phụ huynh, họ đã cố gắng giải thích về lý do đến để nhận cơm nhưng T.D chẳng những không thông cảm mà có có những câu nói kém duyên. 

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Cư dân mạng khuyên anh chàng nên xin lỗi trực tiếp những người đã phải nghe câu nói tổn thương - Ảnh chụp màn hình

Bên cạnh đó, đa số cư dân mạng đều có chung ý kiến rằng, chủ kênh YouTube hãy xin lỗi trực tiếp những người đã phải nghe những lời nói không hay thay vì lên mạng xin lỗi khán giả. Hiện tại, sự việc xoay quanh việc phát ngôn thiếu văn hóa của YouTuber T.D vẫn đang thu hút rất nhiều sự quan tâm của CĐM.

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