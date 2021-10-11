Chia sẻ trên tờ Kinh tế nông thôn, cô nàng tiểu tam tên N.T.N.H phủ nhận có quan hệ yêu đương với người đàn ông ngồi cùng xe đi hóng gió ở hồ Tây. Không những thế, N.H còn khẳng định bản thân bị oan và hai người chỉ là hợp tác làm ăn.

Sau 5 ngày vụ đánh ghen hồ Tây xảy ra gây ồn ào mạng xã hội, những câu chuyện về người trong cuộc vẫn nhận được sự chú ý của cư dân mạng. Mới đây, tiểu tam trong vụ đánh ghen đã lên tiếng giãi bày trên một tờ báo sau khi phải khóa các tài khoản kinh doanh thời trang trên mạng xã hội để tránh thị phi.

"Hôm đó, tôi và anh T. đi bàn một số công việc. Sau khi 2 uống nước cùng nhau xong thì di chuyển ra về. Đến đoạn đường thuộc phường Nhật Tân thì tôi bị chị H. (vợ anh T.) túm tóc, đòi lôi ra khỏi xe.

Đến nay, tôi vẫn chưa hết choáng váng về sự việc đã xảy ra. Nó quá sức tưởng tưởng của tôi. Không chỉ chị H. lăng mạ, tôi còn bị người lạ tấn công, dọa 'xử' nếu gặp ở ngoài. Tôi hiểu tâm lý của những người sử dụng mạng xã hội khi thấy những vụ việc như vậy được đưa lên. Nhưng quả thực việc này tôi bị oan hoàn toàn bởi trên thực tế tôi và anh T. chỉ là bạn bình thường, quen biết nhau từ một vài công việc liên quan và thỉnh thoảng gặp gỡ để trao đổi. Tất cả chỉ là như vậy.

Sự việc xảy ra khiến công việc và danh dự của tôi bị tổn hại rất nghiêm trọng", cô gái tên H kể lại trên tờ Kinh tế nông thôn.

Trước đó, anh chồng trong vụ đánh ghen cũng lên tiếng thanh minh cho tiểu tam. Ngoài việc khẳng định 2 vợ chồng mâu thuẫn từ lâu, đã ly thân và chuẩn bị ra tòa ly hôn, anh T. cũng nói về quan hệ với người phụ nữ đi cùng xe với mình.

Anh chồng lên tiếng thanh minh cho bồ.

"Về việc liên quan đến bạn kia, mình xin đính chính mình có tình cảm 1 chiều với bạn kia và bạn kia chỉ xem mình là bạn.

Mình cũng có kể với bạn kia là H. đã chuyển ra ngoài và xong thủ tục rồi (cái này là lỗi của mình, mình xin nhận và không bào chữa) nên bạn kia mới thoải mái gặp nhau.

Và chuyện gia đình mình không hề liên quan gì đến bạn kia vì vậy mọi người đừng quy chụp lỗi cho bạn kia. Chuyện này đã ảnh hưởng đến bạn kia và gia đình vì vậy mình mong mọi người nhìn nhận lại vấn đề và đừng để sự việc đi quá xa", anh chồng thanh minh cho cô bồ.