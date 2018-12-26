Sau vụ tai nạn, cả hai bà bầu đều bị động thai. Một người đã được xuất viện, một người bị thương nặng hơn phải ở lại điều trị.

Liên quan đến vụ việc tài xế say rượu gây tai nạn liên hoàn khiến hai thai phụ phải nhập viện tối qua, cơ quan chức năng đã xác định được danh tính tài xế gây tai nạn là Trần Quyết Thắng (sinh năm 1972, trú phường Điện Biên, quận Ba Đình, Hà Nội), hiện đang sinh sống tại khu đô thị Ciputra Tây Hồ. Hiện trường xảy ra vụ tai nạn - Ảnh: Internet Ngoài ra, theo thông tin từ Đội CSGT số 6, kết quả đo nồng độ cồn của ông Thắng là 1,177 mg/lít khí thở, gấp nhiều lần nồng độ cho phép.

Được biết 2 thai phụ là chị Chi (26 tuổi, trú tại phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, Hà Nội) và chị Khuyên (25 tuổi, trú tại Hải Hậu, Nam Định). Chị Khuyên mang thai bầu 8 tháng, bị chấn thương nặng, có máu chảy từ bụng. Theo chẩn đoán của bác sĩ, cả hai đều bị động thai. Chị Chi đã được xuất viện trong đêm, chị Khuyên đã qua cơn nguy hiểm nhưng vẫn được các bác sĩ tiếp tục theo dõi tại bệnh viện. Hai chiếc xe máy bị tài xế tông trúng - Ảnh: Internet Như thông tin trước đó đã đưa, vào khoảng 20 giờ 30 phút tối qua (25/12) tại khu vực gần ngã tư Trần Duy Hưng – Nguyễn Ngọc Vũ (quận Cầu Giấy, Hà Nội) xảy ra vụ tai nạn liên hoàn.

Vào thời điểm trên, nam tài xế điều khiển chiếc ô tô màu đen mang biển số 31F-93xx di chuyển trên đường Trần Duy Hưng. Khi đến trước nhà số 27, chiếc ô tô mất lái đâm vào một chiếc ô tô và hai chiếc xe máy đang lưu thông trên đường. Vụ va chạm khiến 2 người phụ nữ mang thai bị thương phải nhập viện cấp cứu. Sau khi gây tai nạn, tài xế lái xe bỏ trốn khiến nhiều người bức xúc - Ảnh: Internet Sau khi gây tai nạn, tài xế tiếp tục chạy tiếp một đoạn, đâm vào một chiếc taxi khác rồi mới dừng lại. Bức xúc trước hành vi gây tai nạn rồi bỏ chạy của tài xế, chồng của các nạn nhân đã chạy theo định đánh nhưng được can ngăn kịp thời. Tài xế xuống xe trong trạng thái say rượu, không tỉnh táo. Nhận được tin báo từ người dân, cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để làm rõ vụ việc.

Tài xế say xỉn tông hai bà bầu nhập viện cấp cứu rồi tiếp tục bỏ chạy Lái xe trong tình trạng say rượu, nam tài xế gây ra tai nạn liên hoàn trên đường Trần Duy Hưng khiến 2 phụ nữ mang bầu bị thương phải nhập viện cấp cứu.

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