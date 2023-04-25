Tiến sĩ dạy "kiếm tiền, làm giàu nhanh" lĩnh án tù chung thân

Hội đồng xét xử đánh giá vụ án đặc biệt nghiêm trọng, gây ảnh hưởng xấu an ninh trật tự. Số lượng bị hại trong vụ án lớn, nhiều người lâm vào cảnh khó khăn, kiệt quệ kinh tế, gây hoang mang bất bình cho xã hội. Vì vậy cần áp dụng hình phạt cao nhất trong khung hình phạt của tội danh bị truy tố để đảm bảo sự răn đe.

Theo thông tin từ Báo Tuổi Trẻ, chiều 25/4, sau 7 ngày làm việc và nghị án, Tòa án nhân dân TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Phạm Thanh Hải (tiến sĩ dạy làm giàu), 57 tuổi, cựu chủ tịch Công ty CP Thương mại đầu tư và phát triển công nghệ quốc tế (IDT), mức án tù chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trong số 2.700 tỉ đồng huy động vốn từ các nhà đầu tư, bị cáo chỉ dùng một phần rất nhỏ trong số này để đầu tư nhưng đến nay đều chưa sinh lời.

"Bị cáo là người có nhận thức, tuy nhiên vẫn đưa ra hàng loạt thông tin gian dối về các dự án thực tế chưa đi vào hoạt động, kêu gọi hàng nghìn người góp tiền kinh doanh, đầu tư", tòa nhận định.

Tòa xác định có 574 bị hại với số tiền bị chiếm đoạt là 588 tỉ đồng. Trong số này, 31 người không yêu cầu Hải bồi thường dân sự, tương ứng 16 tỉ.

543 người còn lại yêu cầu bị cáo bồi thường hơn 572 tỉ đồng, do đó, tòa tuyên buộc bị cáo phải trả tiền cho những người này.

Dẫn tin từ Báo Lao động, tại toà, đại diện Viện Kiểm sát cho rằng, việc truy tố bị cáo Hải là có căn cứ, đúng luật, không oan. Theo đó, Viện Kiểm sát đề nghị toà tuyên phạt bị cáo tù chung thân.

Trước đó, tháng 5/2018, vụ án trên được đưa ra xét xử sơ thẩm. Ông Hải bị cấp sơ thẩm tuyên tù chung thân về tội danh trên.

Toà phúc thẩm một năm sau đó tuyên huỷ án điều tra lại vì cho rằng cấp sơ thẩm xác định có 508 bị hại và người liên quan với thiệt hại gần 600 tỉ đồng (cả gốc và lãi) là chưa chính xác.

Bị cáo Phạm Thanh Hải nghe tòa tuyên án - Ảnh: Báo Lao động

Một số người biết và giúp bị cáo Hải chiếm đoạt số tiền lớn cần bị điều tra, tránh bỏ lọt tội phạm.

Sau 3 năm 6 tháng, cáo trạng mới nhất của Viện Kiểm sát Nhân dân TP Hà Nội ra tháng 11/2022, vẫn xác định ông Hải là bị cáo duy nhất của vụ án.

Vợ ông Hải cùng 4 kế toán, nhân viên Công ty IDT được xác định "không biết, không tham gia việc kinh doanh của ông Hải, không được hưởng lợi" và không được ông ta giải thích gì.

Cơ quan công tố do đó kết luận "chưa đủ cơ sở" để khẳng định họ là đồng phạm nên không đề cập xử lý.

Tuy nhiên, số bị hại được xác định tăng 66 người, lên 574 người, tổng số tiền chiếm đoạt 576 tỉ đồng.