Người chồng đâm vợ 11 nhát dao, bỏ nằm ngoài lề đường rồi uống thuốc diệt cỏ tự tử. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do ghen tuông.

Mới đây, Công an tỉnh Tiền Giang xác nhận đơn vị này đang điều tra nguyên nhân nghi án chồng đâm vợ rồi uống thuốc diệt cỏ tự tử. Nạn nhân là chị Nguyễn Thị Thanh Lan (31 tuổi, ngụ xã Đồng Thạnh, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang).

Theo thông tin trên Tuổi trẻ, vào khoảng 4 giờ 30 phút ngày 18/5, người đi đường phát hiện chị Lan nằm bên lề đường tỉnh 877, thuộc xã Vĩnh Hựu, huyện Gò Công Tây.

Người chồng đâm vợ 11 nhát, bỏ nằm bên đường rồi về nhà tự tử - Ảnh minh họa: Internet

Tại hiện trường, chị Lan bị nhiều vết thương trên người, vùng bụng lòi ruột ra bên ngoài, xung quanh có nhiều vũng máu. Ngay sau đó, chị Lan đã được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Tại bệnh viện, các bác sĩ chẩn đoán, nạn nhân bị đâm khoảng 11 nhát tập trung ở vùng bụng, tay, đùi. Sau đó, nạn nhân được chuyển lên bệnh viện tuyến trên ở TP. HCM để tiếp tục điều trị.

Bước đầu, cơ quan chức năng nhận định nghi phạm gây ra vụ việc là đối tượng Bùi Ngọc Hiệp (38 tuổi, chồng nạn nhân). Khi cơ quan công an đến nhà điều tra thì phát hiện Hiệp có biểu hiện uống thuốc diệt cỏ tự tử nên đã đưa vào Bệnh viện Đa khoa trung tâm Tiền Giang cấp cứu. Tuy nhiên, đến ngày 25/5, Hiệp đã tử vong tại bệnh viện.

Theo điều tra ban đầu của cơ quan công an, nhiều khả năng do mâu thuẫn tình cảm, Hiệp ghen tuông nên đã ra tay sát hại vợ. Hiện vụ việc vẫn đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Chân dung gã chồng giết vợ vào mùng 3 Tết rồi trốn lên rừng ăn chuối, uống nước ruộng sống qua ngày Sau khi sát hại vợ vào mùng 3 Tết, người chồng bỏ trốn lên rừng. Trong những ngày lẩn trốn, đối tượng chỉ ăn chuối rừng, uống nước sông, ruộng sống qua ngày.

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