Thiếu niên 17 tuổi bị bắn chết vì đang nhậu thì đòi bỏ về. Hiện nghi phạm đã bị cơ quan công an bắt giữ.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang đang tạm giữ hình sự đối tượng Huỳnh Ái Nhân (24 tuổi, ngụ ấp Hòa Quý, xã Hòa Khánh, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) để điều tra vụ việc thiếu niên 17 tuổi bị bắn chết trong cuộc nhậu.

Theo thông tin đăng tải trên Công Lý, vào tối 8/10, Nhân tổ chức nhậu tại nhà, khách gồm anh Nguyễn Hữu Đang (SN 2003, ngụ ấp Hòa Phú, xã Hòa Khánh, huyện Cái Bè) và 3 thanh niên khác.

Sau khi nhậu được một lúc, anh Đang xin phép về trước vì không nhậu nổi nữa. Không ngờ Nhân tức giận nói: "Nếu mày mệt không nhậu nổi nữa thì tao bắn mày". Sau đó, Nhân lấy một vật giống súng bắn khiến nạn nhân bất tỉnh.

Cơ quan công an khám nghiệm hiện trường - Ảnh: Zing

Anh Đang được đưa vào Bệnh viện đa khoa Trung tâm Tiền Giang cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng. Bác sĩ chẩn đoán nạn nhân bị tổn thương ổ bụng, sốc mất máu do thủng dạ dày, thủng tụy. Đến 5 giờ sáng hôm sau, anh Đang tử vong.

Sau khi xảy ra vụ việc, Nhân được gia đình đưa đến công an đầu thú. Vụ việc đang được Công an tỉnh Tiền Giang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

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