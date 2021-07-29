Thùng nhựa chống tĩnh điện và vai trò trong ngành công nghiệp điện tử

Xã hội 29/07/2021 16:02

Thùng nhựa chống tĩnh điện là sản phẩm khá lạ lẫm với mọi người. Nhưng trong công nghiệp điện tử, đây lại là sản phẩm có vai trò quan trọng. Theo đó, chúng không chỉ đảm bảo môi trường chứa linh kiện mà còn hạn chế tối đa những sai phạm về kỹ thuật có thể xảy ra. Vậy bạn có biết vai trò đích thực của sản phẩm trong công nghiệp điện tử là gì?

Thùng nhựa chống tĩnh điện là gì?

Thùng nhựa chống tĩnh điện xuất hiện và được sử dụng từ rất lâu. Sự ra đời của chúng nhằm đáp ứng nhu cầu về chứa, đựng, bảo quản cũng như tránh các sai lệch kỹ thuật cho các sản phẩm, linh kiện điện tử. Nhiệm vụ chính của chúng là ngăn không cho hiện tượng phóng điện xảy ra, ảnh hưởng đến chất lượng thiết bị trong môi trường làm việc.

Thông thường những loại thùng nhựa có khả năng chống tĩnh điện hiện nay được làm từ loại nhựa Danpla. Nhưng trong quá trình sử dụng, sản phẩm lại không thích hợp với những linh kiện quá lớn hoặc nặng hay sắc nhọn. Nguyên do là bởi chúng dễ làm rách bề mặt nhựa của thùng nên ảnh hưởng đến hiệu quả chống tĩnh điện.

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Thùng nhựa chống tĩnh điện là gì?

Để phù hợp hơn với nhu cầu sử dụng, các loại thùng nhựa chống tĩnh điện làm từ nhựa đặc PP cũng ra đời. Loại sản phẩm này cho phép các công nhận đựng thiết bị nặng, có thiết kế góc nhọn đựng trong thùng mà không gây ra ảnh hưởng này. Mặc dù không thể gấp gọn nhưng chúng lại đáp ứng về tiêu chuẩn chống tĩnh điện.

Có thể thấy, với ngành công nghiệp điện tử phát triển ngày một mạnh mẽ thì nhu cầu dùng đến thùng nhựa chống tĩnh điện lại càng lớn. Vai trò của chúng trong lĩnh vực này có thực sự quan trọng đến thế?

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Vai trò của không thể thay thế của thùng nhựa chống tĩnh điện trong công nghiệp điện tử

Một vấn đề chung gặp ở các dòng sản phẩm, linh kiện điện tử hiện nay chính là chúng dễ bị sai sót do ảnh hưởng của hiện tượng tĩnh điện. Nếu không có phương pháp khắc phục, chúng sẽ gây ra tổn hại rất lớn đối với ngành công nghiệp sản xuất này.

Sở dĩ, nói thùng nhựa chống tĩnh điện của ý nghĩa lớn với ngành công nghiệp điện tử và bởi chúng giúp các doanh nghiệp giải quyết được vấn đề này. Cụ thể, vai trò của sản phẩm được thể hiện trên những lợi ích là:

  • -Thùng có thể chống tĩnh điện nên có thể ngăn chặn việc nhiễm điện từ vào linh kiện. Điều này sẽ giảm thiểu nguy cơ các thiết bị bị sai lệch về thông số kỹ thuật, cụ thể là điện tích làm ảnh hưởng đến mức độ an toàn và hiệu quả sử dụng chúng. Trong trường hợp thiết bị bị nhiễm điện từ nặng, chúng có thể bị cháy hỏng hoặc tuổi thọ sử dụng bị rút ngắn.
  • -Thùng có tác dụng trong việc bảo vệ cũng như giảm chấn tối đa cho các thiết bị, linh kiện bên trong. Nhờ vậy, quá trình sản xuất, vận chuyển sẽ giảm tình trạng bị rơi rớt những linh kiện nhỏ hay sản phẩm bị biến dạng, méo móp, ảnh hưởng đến hoạt động do những va chạm từ bên ngoài
  • -Sản phẩm giúp việc phân loại từng linh kiện trở nên đơn giản, rõ ràng hơn

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Vai trò của không thể thay thế của thùng nhựa chống tĩnh điện trong công nghiệp điện tử

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Bất kỳ một nhà máy sản xuất linh kiện điện tử nào hiện nay cũng đều sử dụng đến thùng nhựa chống tích điện. Vì thế, có rất nhiều đơn vị phân phối xuất hiện nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu tiêu thụ lớn từ thị trường. Tuy nhiên, A1 Việt Nam vẫn là cái tên bảo chứng chất lượng được mọi người tin tưởng nhất.

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