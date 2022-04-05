Vào tối ngày hôm qua 4/4, một vụ đuối nước thương tâm xảy ra khiến 5 học sinh gặp nạn. Hiện lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của 2 nạn nhân và vẫn đang tiếp tục tìm kiếm các em còn lại.

Dẫn tin từ báo Công An TP.HCM, khoảng 22 giờ ngày 4/4, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Thanh Hóa nhận được tin báo về vụ đuối nước khiến 5 học sinh lớp mất tích trên sông Mộc Khê, vị trí giáp ranh giữa xã Thiệu Hợp và Thiệu Duy, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Lực lượng cứu nạn cứu hộ đang nỗ lực triển khai các biện pháp tìm kiếm các nạn nhân mất tích. (Ảnh: báo Công An TP.HCM)

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng mặt tại hiện trường và truy tìm tung tích của các em học sinh ngay trong đêm.

Đến 00 giờ 45 phút, ngày 5/4, dẫn theo nguồn tin từ Dân Trí, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH cùng người dân và chính quyền đã tìm thấy 2 thi thể nạn nhân đưa lên bờ là em Mai Thanh H. và Lê Phương Nh. (SN 2010, cùng trú tại xã Thiệu Duy, huyện Thiệu Hóa).

2 thi thể được tìm thấy và đưa lên bờ. (Ảnh: Dân Trí)

Hiện tại, lực lượng chức năng vẫn đang tích cực tìm kiếm những nạn nhân còn lại, lực lượng cứu nạn cứu hộ đang triển khai các thợ lặn tìm kiếm, đồng thời sử dụng camera để nhanh chóng tìm thấy vị trí các nạn nhân.

Danh tính 2 nạn nhân đã được tìm thấy là em M.T.H và L.P.N (đều SN 2010, cùng ngụ tại xã Thiệu Duy, huyện Thiệu Hóa).

Các em hiện đang mất tích là: L.T.B.P; L.T. T. T.; L.B.T. (tất cả đều SN 2010, trú tại thôn Xử Nhân 2, xã Thiệu Duy, huyện Thiệu Hóa).

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