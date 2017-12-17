Thừa Thiên – Huế: Phát hiện thi thể bé gái 4 tuổi mất tích nổi trên sông Hương

Xã hội 17/12/2017 14:55

Khi đang giăng lưới đánh cá, một người dân đã phát hiện thi thể bé gái 4 tuổi mất tích một ngày trước đó.

Trưa nay (17/12), ông Trần Quốc Thắng – Chủ tịch UBND xã Hương Vinh (thị xã Hương Trà, Thừa Thiên – Huế) cho biết lực lượng chức năng vừa tìm thấy thi thể bé Hoàng Thị B.V. (4 tuổi, trú tại thôn Triều Sơn Đông, xã Hương Vinh) nổi trên sông Hương sau một ngày mất tích.

Thừa Thiên – Huế: Phát hiện thi thể bé gái 4 tuổi mất tích nổi trên sông Hương - Ảnh 1
Nơi tìm thấy thi thể cháu V. - Ảnh: Internet

Cụ thể, vào khoảng 5 giờ 20 sáng nay, một người dân sống tại xã Hương Vinh trong lúc đi đánh cá đã phát hiện ra thi thể bé V. nổi trên mặt sông. Ngay lập tức, lực lượng chức năng đã có mặt và tiến hành bàn giao thi thể bé cho gia đình lo hậu sự, theo Dân Việt.

Thừa Thiên – Huế: Phát hiện thi thể bé gái 4 tuổi mất tích nổi trên sông Hương - Ảnh 2
Lực lượng cứu hộ đã tích cực tìm kiếm tung tích bé V. - Ảnh: Internet

Trước đó, vào khoảng 6 giờ 30 hôm qua, trong lúc đi vệ sinh gần bờ sông, bé V. bỗng nhiên mất tích bí ẩn. Gia đình tìm kiếm thì phát hiện dép của V. nổi trên một nhánh của sông Hương cạnh nhà. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã phối hợp cùng đội thợ lặn và gia đình tìm kiếm khắp nơi nhưng không thấy tung tích V.

Người dân địa phương cho biết bé V. ở với cha và ông bà từ nhỏ, mẹ đi làm ăn xa, gia đình thuộc diện khó khăn trong xã.

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