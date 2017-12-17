Khi đang giăng lưới đánh cá, một người dân đã phát hiện thi thể bé gái 4 tuổi mất tích một ngày trước đó.

Trưa nay (17/12), ông Trần Quốc Thắng – Chủ tịch UBND xã Hương Vinh (thị xã Hương Trà, Thừa Thiên – Huế) cho biết lực lượng chức năng vừa tìm thấy thi thể bé Hoàng Thị B.V. (4 tuổi, trú tại thôn Triều Sơn Đông, xã Hương Vinh) nổi trên sông Hương sau một ngày mất tích.

Cụ thể, vào khoảng 5 giờ 20 sáng nay, một người dân sống tại xã Hương Vinh trong lúc đi đánh cá đã phát hiện ra thi thể bé V. nổi trên mặt sông. Ngay lập tức, lực lượng chức năng đã có mặt và tiến hành bàn giao thi thể bé cho gia đình lo hậu sự, theo Dân Việt.

Trước đó, vào khoảng 6 giờ 30 hôm qua, trong lúc đi vệ sinh gần bờ sông, bé V. bỗng nhiên mất tích bí ẩn. Gia đình tìm kiếm thì phát hiện dép của V. nổi trên một nhánh của sông Hương cạnh nhà. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã phối hợp cùng đội thợ lặn và gia đình tìm kiếm khắp nơi nhưng không thấy tung tích V.

Người dân địa phương cho biết bé V. ở với cha và ông bà từ nhỏ, mẹ đi làm ăn xa, gia đình thuộc diện khó khăn trong xã.

Hải Dương: Nữ sinh lớp 8 đột ngột mất tích sau khi đi học Chia sẻ với báo chí, chị Cao Thị Hạnh (thôn Đại Tiến, xã Đại Đức, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương) cho biết, con gái chị là cháu Bùi Thị Duyên, học sinh lớp 8 trường Trung học cơ sở Đại Đức (Kim Thành, Hải Dương) sau khi đi học không liên lạc được.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thua-thien-hue-phat-hien-thi-the-be-gai-4-tuoi-mat-tich-noi-tren-song-huong-262801.html