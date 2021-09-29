Thủ tướng yêu cầu nghiên cứu kiến nghị của TP Hồ Chí Minh: 'Áp dụng quy định riêng để mở cửa kinh tế'

Xã hội 29/09/2021 17:55

Mới đây, thủ tướng giao Bộ trưởng Y tế phối hợp với Tổ trưởng Tổ công tác đặc biệt của Chính phủ nghiên cứu trước kiến nghị mở cửa kinh tế TP.HCM theo quy định riêng.

Trước đó, ngày 24-9, chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh ông Phan Văn Mãi đã ký văn bản xin ý kiến Thủ tướng về việc áp dụng quy định riêng đối với Thành phố khi mở cửa nền kinh tế.

Trong văn bản kiến nghị, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh nhấn mạnh Thành phố đánh giá rất cao nỗ lực xây dựng hướng dẫn "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19".

Tuy nhiên, với điều kiện đặc thù, Thành phố kiến nghị Thủ tướng xem xét cho phép áp dụng quy định riêng do Thủ tướng quyết định để có thể mở cửa nền kinh tế. TP Hồ Chí Minh sẽ phối hợp cơ quan chức năng nghiên cứu báo cáo Thủ tướng.

Thủ tướng yêu cầu nghiên cứu kiến nghị của TP Hồ Chí Minh: 'Áp dụng quy định riêng để mở cửa kinh tế' - Ảnh 1 

Theo Tuổi trẻ, song với đó TP Hồ Chí Minh cũng kiến nghị Thủ tướng Chính phủ quan tâm ưu tiên vaccine cho Thành phố và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam để sớm đạt độ bao phủ theo quy định của Hướng dẫn.

Theo VTV, mới đây văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Chính phủ liên quan đến kiến nghị mở cửa kinh tế TP Hồ Chí Minh theo quy định riêng mà Thành phố này đề xuất. Cụ thể, Thủ tướng giao Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long chủ trì, phối hợp với Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Võ Minh Lương nghiên cứu, đề xuất cụ thể, báo cáo Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam.

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