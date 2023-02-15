Sau khi thuyết phục động viên nam thanh niên kể trên, lực lượng chức năng đã khống chế và đưa nam thanh niên này xuống đất an toàn, sau đó bàn giao cho Công an phường Mỹ Đình 1 xử lý theo quy định.

Theo thông tin từ Giadinh.net, tối ngày 14/2, cơ quan chức năng quận Nam Từ Liêm phối hợp cùng Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an TP Hà Nội kịp thời ngăn chặn một người đàn ông định nhảy từ tầng 8 chung cư xuống đất.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng quận Nam Từ Liêm, vào khoảng 19h25 ngày 14/2, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an quận Nam Từ Liêm nhận tin báo từ Công an phường Mỹ Đình 1 về vụ việc, tại căn hộ E38.1, tòa chung cư The Emerald Mỹ Đình CT8, xuất hiện một nam thanh niên có biểu hiện không bình thường, đứng bên ngoài lan can ban công tầng 8 có ý định nhảy xuống đất.

Ngay sau khi nhận tin báo, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an quận Nam Từ Liêm và Trung tâm cứu nạn cứu hộ số 2, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an TP Hà Nội đã điều động phương tiện cùng cán bộ, chiến sỹ đến hiện trường.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, sau khi thuyết phục động viên nam thanh niên kể trên, lực lượng chức năng đã khống chế và đưa nam thanh niên này xuống đất an toàn, sau đó bàn giao cho Công an phường Mỹ Đình 1 xử lý theo quy định.

Qua xác minh sơ bộ ban đầu, nam thanh niên được xác định là anh K.M. (29 tuổi, là người nước ngoài).

"Thời điểm ứng cứu nạn nhân, người này có biểu hiện không bình thường, liên tục giãy giụa, gây khó khăn trong quá trình giải cứu. Tuy nhiên, sau đó cảnh sát đã khống chế và đưa được người này xuống mặt đất an toàn" - một nguồn tin cho hay.

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