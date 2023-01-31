Sau khi nhận tin, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP. Hà Nội đã điều 1 xe cứu nạn cứu hộ của Công an quận Long Biên và 1 xuồng của lực lượng trên sông đến hiện trường tổ chức cứu nạn, cứu hộ.

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, ngày 30/1, Công an TP. Hà Nội cho biết đã kịp thời cứu sống được một thanh niên 33 tuổi nhảy cầu Long Biên vào chiều 30/1 (mùng 9 Tết Nguyên đán 2023).

Trước đó, vào khoảng 16h20 ngày 30/1, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP. Hà Nội nhận được tin báo có người nhảy cầu Long Biên, hướng từ Ngọc Lâm sang nội thành. Sau khi nhận tin, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP. Hà Nội đã điều 1 xe cứu nạn cứu hộ của Công an quận Long Biên và 1 xuồng của lực lượng trên sông đến hiện trường tổ chức cứu nạn, cứu hộ.

Lực lượng cứu nạn cứu hộ nhanh chóng sơ cứu cho nạn nhân rồi đưa vào bệnh viện cấp cứu - Ảnh: báo Tuổi trẻ

Theo thông tin từ báo Tuổi trẻ, đến 16h30’ lực lượng trên sông đã có mặt tại hiện trường, cùng cán bộ chiến sĩ Công an phường Ngọc Lâm phối hợp với người dân, vớt nạn nhân lên bờ. Nhờ triển khai cứu hộ kịp thời, nạn nhân chỉ bị đuối sức, vẫn còn tỉnh táo.

Lực lượng cứu hộ đã khẩn trương đưa nạn nhân vào Bệnh viện 108 cấp cứu, đồng thời tìm cách liên hệ người nhà nạn nhân. Bước đầu lực lượng chức năng xác định nạn nhân tên V.M.P (SN: 1990; trú tại huyện Phú Xuyên, Hà Nội).

TP.HCM: Bị gia đình cấm cản chuyện yêu đương, nam thanh niên nhảy cầu tự tử trước mặt cha ruột Ngày 17/12, Công an quận 12 (TP.HCM) đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ một nam thanh niên nhảy từ cầu Phú Long xuống sông Sài Gòn tự tử.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nam-thanh-nien-nhay-cau-long-bien-tu-tu-may-man-uoc-cuu-song-kip-thoi-550808.html