Thông tin MỚI về vụ người đàn ông tạt xăng phóng hỏa khiến nữ nhân viên massage tử vong ở Bạc Liêu

Xã hội 11/01/2023 16:25

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Bạc Liêu cho biết đang củng cố hồ sơ, tiếp tục điều tra làm rõ hành vi Cố ý gây thương tích đối với đối tượng Trần Quốc Khanh.

 

Theo thông tin từ Zing, vào ngày 10/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Bạc Liêu cho biết đang củng cố hồ sơ, tiếp tục điều tra làm rõ hành vi Cố ý gây thương tích đối với Trần Quốc Khanh (SN 1978, ngụ phường 3, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu).

Cụ thể, Trần Quốc Khanh và chị T. (là nhân viên cơ sở massage trên địa bàn TP Bạc Liêu) có quan hệ tình cảm và tiền bạc. Do ghen tuông, vào khoảng 12h ngày 31/12/2022, Trần Quốc Khanh chuẩn bị xăng và đi đến nơi làm việc của chị T. để nói chuyện và đòi tiền.

Thông tin MỚI về vụ người đàn ông tạt xăng phóng hỏa khiến nữ nhân viên massage tử vong ở Bạc Liêu - Ảnh 1
Trần Quốc Khanh tại cơ quan công an - Ảnh: Zing

 

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, vào ngày 5/1, tin từ Công an P.7, TP.Bạc Liêu (Bạc Liêu) cho biết, Trần Quốc Khanh (45 tuổi, ngụ khóm 7, P.3, TP.Bạc Liêu), nghi phạm tạt xăng đốt nữ nhân viên massage dẫn đến tử vong, đã ra đầu thú. Đơn vị này bàn giao vụ việc cho Công an TP.Bạc Liêu thụ lý theo thẩm quyền.

Trước đó, chiều 31/12/2022, Công an P.7 tiếp nhận tin tố giác của ông Đỗ Thanh Dũng, chủ cơ sở massage 9999 (khóm 1, P.7, TP.Bạc Liêu) về việc chị N.T.H.T (31 tuổi, nhân viên cơ sở này) bị người khác dùng xăng đốt tại nơi làm việc dẫn đến bỏng nặng.

Thông tin MỚI về vụ người đàn ông tạt xăng phóng hỏa khiến nữ nhân viên massage tử vong ở Bạc Liêu - Ảnh 2
Nơi xảy ra vụ án mạng thương tâm - Ảnh: Báo Thanh Niên

Điều tra ban đầu, khoảng 14 giờ ngày 31/12/2022, Trần Quốc Khanh chạy xe máy BS 94F5 - 7488 đến cơ sở massage 9999 để gặp chị T. nói chuyện tiền bạc, do trước đó chị T. có nhờ Khanh mượn tiền nhưng chưa trả. Trong lúc đi, Khanh có treo túi ni lông trên xe, bên trong có chai nhựa đựng xăng (xăng do Khanh rút ra từ xe khác, mục đích để rửa xe).

Tại đây, Khanh hỏi về vấn đề tiền bạc nhưng chị T. không đồng ý trả nên xảy ra mâu thuẫn. Bất ngờ, Khanh lấy chai xăng tạt lên người chị T. và bật quẹt. Cả 2 giằng co qua lại, toàn thân chị T. bốc cháy.

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