Giá dầu giảm mạnh, giá xăng vẫn giữ nguyên từ 15h chiều nay 11/1

Xã hội 11/01/2023 15:10

Từ 15h ngày 11/1, xăng E5 RON 92, xăng RON 95 giữ nguyên ở mức 21.350-22.150 đồng/lít.

Theo thông tin từ VOV, liên Bộ Công Thương - Tài chính mới có thông báo điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu trong nước, áp dụng từ 15h00 ngày 11/1. Theo đó, giá xăng E5RON 92 và RON95 vẫn giữ nguyên giá so với kỳ trước, tương ứng với mức giá bán 21.350 đồng/lít và 22.150 đồng/lít.

Trong khi đó, giá dầu diezel từ 15hh00 chiều nay sẽ được điều chỉnh giảm 520 đồng/lít, chỉ còn 21.620 đồng/lít. Dầu hỏa giảm 960 đồng/lít và giá bán mới là 21.800 đồng/lít. Dầu Mazut giảm 380 đồng/kg đưa giá mới là 13.740 đồng/kg.

Tại kỳ điều hành này, liên Bộ không trích lập Quỹ bình ổn giá với xăng E5RON92 và RON95; trích lập Quỹ với dầu diezel là 605 đồng/lít, dầu hỏa 650 đồng/lít, dầu mazut 300 đồng/kg.

Giá dầu giảm mạnh, giá xăng vẫn giữ nguyên từ 15h chiều nay 11/1 - Ảnh 1
Giá dầu giảm mạnh, giá xăng vẫn giữ nguyên vào ngày 11/1 - Ảnh: Internet

 

Bên cạnh đó, theo thông tin từ VTC News, đồng thời chi quỹ bình ổn giá đối với xăng E5 RON92 ở mức 121 đồng/lít, xăngRON95 ở mức 103 đồng/lít và ngừng chi đối với dầu mazut.

Ngày 3/1, liên bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh giá bán lẻ xăng E5 RON92 tăng 332 đồng/lít, bán ra 21.352 đồng/lít; xăng RON95 tăng 347 đồng lít, bán ra 22.154 đồng/lít. Trong khi đó giá dầu diesel giữ nguyên giá mức 22.151 đồng/lít, dầu hỏa tăng 601 đồng/lít, bán ra không cao hơn 22.767 đồng/lít; dầu mazut tăng 107 đồng/kg bán ra không cao hơn 13.740 đồng/kg.

Liên bộ Công Thương - Tài chính cho hay, thị trường xăng dầu thế giới gần đây chịu ảnh hưởng của các yếu tố như diễn biến tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Trung Quốc và việc Trung Quốc nới lỏng các biện pháp phòng chống dịch bệnh; việc Nga có khả năng cấm cung cấp dầu mỏ và các sản phẩm dầu mỏ đối với các quốc gia áp giá trần đối với dầu mỏ của Nga; nguy cơ suy thoái kinh tế toàn cầu…Các yếu tố này tác động làm giá xăng dầu có diễn biến tăng giảm đan xen.

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Xót xa bé gái sơ sinh còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi gần miệng cống ở Hà Tĩnh

Vào ngày 11/1, người dân địa phương vừa phát hiện một bé gái sơ sinh còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi gần miệng cống nước trên tuyến đường thôn Tân Thủy (xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh).

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