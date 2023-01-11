Giá dầu giảm mạnh, giá xăng vẫn giữ nguyên từ 15h chiều nay 11/1

Từ 15h ngày 11/1, xăng E5 RON 92, xăng RON 95 giữ nguyên ở mức 21.350-22.150 đồng/lít.
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Theo thông tin từ VOV, liên Bộ Công Thương - Tài chính mới có thông báo điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu trong nước, áp dụng từ 15h00 ngày 11/1. Theo đó, giá xăng E5RON 92 và RON95 vẫn giữ nguyên giá so với kỳ trước, tương ứng với mức giá bán 21.350 đồng/lít và 22.150 đồng/lít.
Trong khi đó, giá dầu diezel từ 15hh00 chiều nay sẽ được điều chỉnh giảm 520 đồng/lít, chỉ còn 21.620 đồng/lít. Dầu hỏa giảm 960 đồng/lít và giá bán mới là 21.800 đồng/lít. Dầu Mazut giảm 380 đồng/kg đưa giá mới là 13.740 đồng/kg.
Tại kỳ điều hành này, liên Bộ không trích lập Quỹ bình ổn giá với xăng E5RON92 và RON95; trích lập Quỹ với dầu diezel là 605 đồng/lít, dầu hỏa 650 đồng/lít, dầu mazut 300 đồng/kg.
Bên cạnh đó, theo thông tin từ VTC News, đồng thời chi quỹ bình ổn giá đối với xăng E5 RON92 ở mức 121 đồng/lít, xăngRON95 ở mức 103 đồng/lít và ngừng chi đối với dầu mazut.
Ngày 3/1, liên bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh giá bán lẻ xăng E5 RON92 tăng 332 đồng/lít, bán ra 21.352 đồng/lít; xăng RON95 tăng 347 đồng lít, bán ra 22.154 đồng/lít. Trong khi đó giá dầu diesel giữ nguyên giá mức 22.151 đồng/lít, dầu hỏa tăng 601 đồng/lít, bán ra không cao hơn 22.767 đồng/lít; dầu mazut tăng 107 đồng/kg bán ra không cao hơn 13.740 đồng/kg.
Liên bộ Công Thương - Tài chính cho hay, thị trường xăng dầu thế giới gần đây chịu ảnh hưởng của các yếu tố như diễn biến tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Trung Quốc và việc Trung Quốc nới lỏng các biện pháp phòng chống dịch bệnh; việc Nga có khả năng cấm cung cấp dầu mỏ và các sản phẩm dầu mỏ đối với các quốc gia áp giá trần đối với dầu mỏ của Nga; nguy cơ suy thoái kinh tế toàn cầu…Các yếu tố này tác động làm giá xăng dầu có diễn biến tăng giảm đan xen.