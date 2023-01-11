Phát hiện 3 cơ sở dùng hóa chất tẩy trắng gần 2 tấn măng, ngó sen ở Chợ Bình Điền

Xã hội 11/01/2023 16:16

Tổ công tác của Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường Công an TP.HCM đồng loạt kiểm tra một số vựa kinh doanh rau, củ, quả tại chợ đầu mối Bình Điền, quận 8, TP.HCM.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, vào ngày 11/1, đại diện Công an TP.HCM cho biết đang củng cố hồ sơ, xử lý ba cơ sở sử dụng nhiều loại hóa chất không rõ nguồn gốc, không nhãn mác để sơ chế thực phẩm trước khi bán ra thị trường.

Cụ thể, vào tối 6/1 trước đó, tổ công tác của Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường Công an TP.HCM đồng loạt kiểm tra một số vựa kinh doanh rau, củ, quả tại chợ đầu mối Bình Điền, quận 8, TP.HCM.

 

Kết quả, công an phát hiện các nhân viên của ba cơ sở trên gồm vựa V.Y., vựa K.P. cùng vựa T.H. sử dụng hóa chất không rõ nguồn gốc, không nhãn mác để ngâm măng, ngó sen và chuẩn bị bán ra thị trường.

 

 

Phát hiện 3 cơ sở dùng hóa chất tẩy trắng gần 2 tấn măng, ngó sen ở Chợ Bình Điền - Ảnh 1
Ngâm măng bằng hóa chất - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ
Phát hiện 3 cơ sở dùng hóa chất tẩy trắng gần 2 tấn măng, ngó sen ở Chợ Bình Điền - Ảnh 2
Ngó sen ngâm hóa chất  trong chậu thau - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Theo thông tin từ báo Sài Gòn và Giải Phóng, lực lượng chức năng cũng kiểm tra cơ sở sơ chế ngó sen và thu giữ 135kg ngó sen đã ngâm hóa chất, và 620 gam hóa chất màu trắng. Bước đầu, các đối tượng khai, các loại hóa chất trên được mua tại chợ Kim Biên, không có nhãn mác nên không biết là hóa chất gì, độc hại như thế nào. Mục đích để tẩy trắng, tạo màu đẹp hơn cho măng và ngó sen.

Đoàn kiểm tra Công an TP.HCM đã lập biên bản và tạm giữ gần 2 tấn măng, 135kg ngó sen đã ngâm hóa chất và hơn 20kg hóa chất các loại để phục vụ điều tra.

Phát hiện 3 cơ sở dùng hóa chất tẩy trắng gần 2 tấn măng, ngó sen ở Chợ Bình Điền - Ảnh 3
Hóa chất không rõ nguồn gốc mà các cơ sở trong chợ Bình Điền dùng để ngâm măng, ngó sen - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ
Phát hiện 3 cơ sở dùng hóa chất tẩy trắng gần 2 tấn măng, ngó sen ở Chợ Bình Điền - Ảnh 4
Lực lượng chức năng tại hiện trường - Ảnh: Báo Sài gòn và Giải phóng

Để đối phó với cơ quan chức năng, các đối tượng đựng hóa chất trong túi ni lông, ca nhựa dơ bẩn rồi giấu trong đống rác. Số măng, ngó sen đã ngâm hóa chất trên nếu không được phát hiện, ngăn chặn kịp thời, khi bán ra thị trường sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe của người tiêu dùng.

Những tuần giáp tết, sản lượng hàng hóa vào chợ đầu mối Bình Điền trước khi phân phối đi nơi khác đạt khoảng 3.500 đến 4.000 tấn/ngày.

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